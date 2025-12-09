MS Notícias

Cantor sertanejo Leonardo é internado com diarreia em hospital

Cantor é internado após almoço para netos, bebedeira e diarreia severa. Cantor é internado após almoço para netos, bebedeira e diarreia severa.
O cantor sertanejo Leonardo (Emival Eterno da Costa, de 62 anos) foi internado na manhã desta 2ª feira (8.dez.25), no Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia, na Capital de Goiás. 

A informação foi divulgada pela esposa da cantor, a jornalista, Poliana Rocha, por meio de uma publicação nas redes sociais, de uma foto do cantor deitado em uma maca, recebendo soro.

Poliana chegou a brincar nos stories dizendo: "Será que é ressaca? Sqn. Teve um quadro de diarreia e desidratou [SIC]", disse a mãe de Zé Felipe, de 27 anos.

No dia anterior, Poliana e Leonardo fizeram um almoço de domingo para os três netos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filho de Zé Felipe com a digital influencer Virgínia Fonseca, ex-esposa de Zé. 

As crianças almoçaram com os avós e foram para Londrina (PR), onde estão hospedados na casa da madrasta e também cantora, Ana Castela, de 22 anos, que namora Zé Felipe desde outubro desse no.  

