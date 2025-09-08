Capela do Milagre é o 1º Santuário do mundo dedicado a São Carlo Acutis

A Capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande (MS), será o primeiro santuário do mundo dedicado a São Carlo Acutis.

O anúncio foi feito pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa durante a Missa de Ação de Graças pela canonização do jovem santo.

Bispo Dom Dimas - Foto: Reginaldo Araújo

A celebração ocorreu neste domingo (7.set.25), na Paróquia São Sebastião, e reuniu mais de 4.500 fiéis da capital e de outras regiões do estado.

A capela, conhecida como "Capela do Milagre", será elevada à condição de Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis.

O reconhecimento é uma resposta à intensa devoção local e ao milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis, ocorrido em Campo Grande em 2013.

O local se tornará ponto de peregrinação e espiritualidade, ganhando relevância nacional e internacional no calendário católico.

Em sua homilia, Dom Dimas destacou o significado da decisão: “Me pareceu muito razoável que a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o primeiro milagre reconhecido de São Carlo Acutis, seja erigida em santuário, dedicado aos dois: Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis."

Segundo ele, a escolha reflete a ação divina: “Certas coisas não são escolhas humanas, mas desígnios de Deus.”

A celebração foi marcada por emoção e devoção intensa, com fiéis espalhados pela igreja, estacionamento e espaços externos da paróquia.

A canonização de Carlo Acutis foi oficializada pelo Vaticano em 7 de setembro, coroando um processo acompanhado de perto pela comunidade local.

Um dos momentos mais simbólicos da semana foi a exposição do pulôver azul usado por Carlo, doado por sua mãe, Antonia Salzano.

A relíquia foi apresentada pela primeira vez durante a programação da canonização e será novamente exibida na Festa de Nossa Senhora Aparecida, em outubro.

O padre Marcelo Tenório, responsável pela paróquia e pelo processo de canonização, foi um dos principais articuladores da transformação da capela em santuário.

O reconhecimento também atende a um pedido da própria comunidade, que demonstrou crescente envolvimento com a causa do jovem santo.

“Seguimos firmes, pois já vivemos aqui a Adoração Perpétua”, reforçou Dom Dimas, apontando a capela como espaço de fé contínua e testemunho.

A partir de outubro, o novo santuário passará a receber oficialmente fiéis de todo o Brasil e do exterior que buscam inspiração na vida de Carlo.

O título consolida Campo Grande como referência mundial na devoção ao santo da era digital, que conquistou jovens e famílias pelo exemplo de fé.

A iniciativa fortalece o turismo religioso no estado e projeta a cidade no mapa internacional das peregrinações católicas.

O novo santuário será dedicado não apenas à memória de Carlo Acutis, mas também ao cuidado espiritual da juventude e das famílias da era digital.

A expectativa é de que a capela atraia milhares de devotos e se torne um símbolo vivo da fé católica em tempos contemporâneos.