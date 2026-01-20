MS Notícias

UNIVERSIDADE PÚBLICA

Com inscrições até sexta, UEMS oferta mais de 1,2 mil vagas pelo Sisu

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso

Foto: Divulgação/ UEMSFoto: Divulgação/ UEMS
A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou o edital do Sisu, com a oferta de 1.284 vagas em cursos de graduação presenciais, distribuídas em diversas unidades universitárias do Estado. As inscrições estão abertas desde o dia19 de janeiro e seguem até sexta-feira (23), exclusivamente pelo portal do Ministério da Educação, no endereço: https://sisualuno.mec.gov.br/login .

Do total de vagas, 836 são destinadas à ampla concorrência, enquanto 448 contemplam políticas de ações afirmativas, sendo 258 para candidatos negros (pretos e pardos), 122 para indígenas e 68 para pessoas com deficiência (PCD). A seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando também a modalidade de concorrência: ampla concorrência, cotas para negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Durante o período de inscrição, é possível alterar as opções, sendo considerada válida a última confirmação no sistema.

O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado no dia 29 de janeiro. Já as matrículas dos aprovados começam a partir de 2 de fevereiro, conforme cronograma oficial da UEMS. Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

As aulas do ano letivo de 2026 estão previstas para iniciar em 19 de fevereiro. A UEMS reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações de editais, convocações e orientações no site institucional: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/sisu 

Com a ampla distribuição de cursos e políticas de inclusão, o SiSU 2026 da UEMS representa uma das principais portas de acesso ao ensino superior público em Mato Grosso do Sul.

Confira o edital completo: Clique Aqui

