Corumbá terá 96 atrações gratuitas no 18º Festival América do Sul

Corumbá (MS), recebe de quinta (15.mai) a domingo (18) o 18º Festival América do Sul (FAS), reunindo 96 atrações gratuitas de música, teatro, dança, artes visuais e saberes tradicionais de várias partes do Brasil e da América Latina.

Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e com apoio da Prefeitura de Corumbá, terá atrações em grandes palcos, nas praças, escolas, associações, tendas culturais e bairros periféricos.

Um dos destaques visuais desta edição será a projeção artística no Casario do Porto Geral, um conjunto arquitetônico tombado como patrimônio nacional.

NOMES DA MÚSICA BRASILEIRA

Alcione. Foto: Bárbara Reis

O Palco do Porto Geral receberá as chamadas atrações "nacionais":

Quinta (15/05) : Duduca & Dalvan, lendas da música sertaneja de raiz.

Sexta (16/05) : Xamã, um dos maiores nomes do rap nacional, e os artistas internacionais Pedro de La Colina (Chile) e Mayra Sanchez (Colômbia).

Sábado (17/05) : Alcione, diva do samba, além de Buena Vista Social Club Tribute (Cuba) e Fiesta Cuetillo (Bolívia).

Domingo (18/05): encerramento com Pixote e Isabel Fillardis, unindo o pagode e a MPB.

ARTISTAS DO ESTADO

O FAS também terá algumas atrações de Mato Grosso do Sul:

Abertura : Matu Miranda, Bebê Kramer, Cia. do Mato, Escolas de Samba de Corumbá e a banda Exilados.

Sexta : Teatro Imaginário Maracangalha, Grupo Estrela do Pantanal, SoulRa e Karla Coronel e a orquestra Catedral Erudita.

Sábado : Cia. Tarsila de Artes Cênicas com “Balança, mas não cai!” e o músico Júlio Ruschel.

Domingo: batalha de rap, Grupo Urbe, Orquestra Ocamp e Guga Borba.

OUTROS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Além dos shows e espetáculos, o público poderá participar de oficinas, contação de histórias, rodas de conversa, saraus literários e atividades interativas. Tudo será realizado de forma gratuita em diversos espaços culturais da cidade, como:

IFMS (Instituto Federal)

Tenda dos Saberes

Moinho Cultural Sul-Americano

Biblioteca Heloísa Urt

Casa da Memória Sebastião Brandão

Escola Municipal Ângela Maria Perez

Iphan

Porto Geral

Durante o evento, haverá ações de coleta de resíduos recicláveis e incentivo ao descarte correto, reforçando a imagem de Corumbá como cidade exemplo em sustentabilidade e turismo consciente.

