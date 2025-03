Daniela Beyruti: o que mudou no SBT após a nova direção?

A chegada de Daniela Beiruty à direção do SBT marcou uma fase de mudanças na emissora. A executiva trouxe uma nova visão estratégica que impactou diretamente a grade de programação, os apresentadores e a estratégia de conteúdo do canal.

Quem é Daniela Beyruti e qual a sua atuação no SBT?

Daniela Beyruti é uma das filhas de Silvio Santos e, desde a morte do pai, em 2024, assumiu a presidência do SBT.

Com formação em Comunicação Social e Administração, Daniela Beyruti já atuava no SBT há alguns anos, tendo ocupado cargos de diretoria e vice-presidência.

Daniela Beyruti mudou a grade de programação do SBT

Desde que assumiu a nova posição, Daniela implementou uma série de mudanças estratégicas no SBT. Uma das primeiras iniciativas foi a reformulação da grade de programação.

Programas tradicionais foram descontinuados para dar espaço a novas atrações que buscassem atender às demandas do público atual. Entre os programas que deixaram a grade estão "Programa Raul Gil" e “Chega Mais.

Em contrapartida, novas produções foram lançadas, como "Tá na Hora" e "Sabadou", visando diversificar o conteúdo e atrair diferentes segmentos de audiência.

Saída e contratação de apresentadores sob a direção de Daniela Beyruti

A gestão de Daniela também tem sido marcada por mudanças no quadro de apresentadores. Veteranos como Raul Gil e Márcia Dantas foram desligados da emissora, enquanto novos talentos foram adicionados.

Tiago Leifert, ex Globo, jornalista e apresentador, assumiu a posição de narrador principal do SBT. José Luiz Datena foi contratado para reforçar a equipe de jornalismo, trazendo sua experiência e credibilidade para a emissora.

Outra chegada importante foi a da influenciadora Virginia Fonseca, ela comanda o “Sabadou”, uma das principais atrações responsáveis por aumentar a audiência do canal.

Promessa de novos programas no canal

O SBT prometeu a estreia de três novos programas em 2025, visando superar a audiência da Record. De acordo com uma matéria sobre audiência da TV no RD1, entre as novidades é um reality show de confinamento, previsto para o final do primeiro semestre, sob a direção de Boninho.

Além disso, o clássico "Aqui Agora" retornará à grade matinal entre 11h00 e 13h30, e o "Casos de Família" poderá ser relançado com apresentação de Cariúcha, ocupando o horário das 14h30 às 15h30.

Reestruturação organizacional no SBT

Além das mudanças na programação e no elenco, Daniela Beyruti implementou uma reestruturação organizacional no SBT.

Fernando Justus Fischer, que ocupava o cargo de COO (diretor de operações), foi realocado para a posição de Diretor de Relações Institucionais e Novos Negócios no Grupo Silvio Santos.

As responsabilidades da Diretoria Executiva de Operações passaram a ser assumidas pela presidente do Grupo Silvio Santos, Ana Karina Bortoni. Ela atuará em conjunto com os Superintendentes de Distribuição, Tecnologia & Serviços; Criação & Produção de Conteúdo; Negócios & Comercialização; e Financeira. Bem como, Lucas Gentil, diretor artístico, foi desligado da emissora em meio a uma crise de audiência.