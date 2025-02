Danilo Costa, um símbolo do empreendedorismo jornalístico

Aos 61 anos, vítima de um mal súbito, morreu na madrugada desta terça-feira, 25, o jornalista e empresário Danilo Costa. Estava em sua casa repousando, depois de mais um dia da movimentada vida de empreendedor nato, esposo, pai, avô, benemérito, desportista e colecionador de amizades. Sua mulher, a empresária Rosana Costa, os dois filhos Daniele e Danilo Jr, e demais familiares estão recebendo mensagens de conforto de diversas partes do Estado e do País.

Apaixonado pela família, Danilo Costa também amava o jornalismo, o Corinthians, as viagens, coisas simples e o meio ambiente. Generoso, abriu a iniciantes e veteranos as portas do semanário "Jornal de Domingo" e do site "JD1", dois veículos de comunicação que fundou e dirigia. Durante mais de 40 anos dedicou-se à atividade jornalística, iniciada nos anos 1980 com seu grande amigo Geraldo Silva, no semanário "Folha de Campo Grande".

O legado de Danilo Costa é um símbolo perene para inspirar gerações de profissionais da imprensa e do empreendedorismo. E incentiva também a sociedade aos experimentos saudáveis da convivência fraterna, democrática e sustentada pela fé em Deus e nas possibilidades humanas.