Começa a Revoada Cultural com ocupação do Centro com arte

Começou às 10h deste sábado (30.mai.26) a Revoada Cultural que segue até 22h55 do domingo (31.mai), com programação artística ininterrupta ocupando a Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande (MS).

Como adiantamos aqui, são mais de 40 atrações locais e nacionais, na esquina da 14 com a Rua Maracaju.

As apresentações musicais compreendem o gênero hip hop, reggae, forró, samba, rock, poesia e cultura urbana, além disso, haverá uma feira de economia criativa e gastronomia.

A agenda de atividades prevê 27h de programação.

O projeto é realizado pelo Instituto Imolé, com apoio do Governo do presidente Lula (Ministério da Cultura), Prefeitura Municipal (Agetran) e Universidade Federal (UFMS).

A execução conta com emendas parlamentares dos deputados federais Vander Loubet (R$ 500 mil) e Camila Jara (R$ 500 mil).

"O nosso centro histórico, o quadrilátero central, precisa voltar a pulsar. Precisa voltar a ser espaço de encontro, convivência, circulação de pessoas, arte, economia criativa e pertencimento", salientou Vander Loubet, que é pré-candidato a senador.