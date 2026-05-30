De estagiário a diretor-geral: Lula nomeia Thiago Regotto para direção-geral da EBC



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, nesta 6ª feira (29), o jornalista e radialista Thiago Regotto como novo diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O profissional começou sua trajetória na comunicação pública há 23 anos ainda como estagiário, é funcionário de carreira concursado desde 2013 e ocupava até então a posição de gerente-executivo da Rádio Nacional e Rádio MEC. Regotto é o primeiro funcionário da área finalística da EBC a assumir a função de diretor-geral na história da instituição.



"Thiago Regotto é um empregado público padrão ouro: dedicado, apaixonado e comprometido com a comunicação pública", afirma a diretora presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

"Há 23 anos, ele entrava na empresa como estagiário. Hoje, é nomeado pelo presidente Lula como diretor-geral. Essa trajetória de ascensão fala sobre a competência de Thiago — mas fala também sobre um governo que valoriza os servidores públicos".



Jornalista de formação e radialista desde 2003, Regotto é pesquisador do rádio e da comunicação pública. É mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Também possui MBA em TV Digital, Radiodifusão e Novas Mídias pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especialização em Marketing pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD/UFRJ) e pós-graduação em Estilo de Gestão e Liderança pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



A trajetória do novo diretor-geral reúne atuação na gestão de emissoras públicas, pesquisa acadêmica e iniciativas voltadas à memória, à inovação e ao fortalecimento da radiodifusão pública no país. O profissional começou a atuar como estagiário da Rádio MEC, em 2003, quando o veículo ainda fazia parte da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), posteriormente incorporada à EBC. Ao longo da carreira na empresa, Regotto exerceu diversas funções de gestão, entre elas a Gerência da Rádio MEC e a Gerência Executiva da Rádio Nacional e Rádio MEC.



O executivo foi um dos responsáveis pela recente expansão das Rádios Nacional e Rádio MEC no território nacional e conduziu o processo de modernização da programação, reposicionamento editorial, integração multiplataforma das emissoras e fortalecimento da presença institucional das rádios públicas federais. Um dos marcos foi a implementação da Rádio Nacional de São Paulo, que teve o programa Tarde Nacional SP laureado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria Melhor Programa Cultural de Rádio de 2025.



Também compõem o portfólio de Thiago Regotto a concepção e implementação de iniciativas estruturantes voltadas à memória da radiodifusão pública brasileira, com destaque para a idealização do Museu da Rádio Nacional e para a direção-geral das celebrações institucionais alusivas ao centenário do rádio no Brasil (2022), ao centenário da Rádio MEC (2023) e aos 90 anos da Rádio Nacional (2026).



Entre as suas produções acadêmicas e pesquisas estão os trabalhos "Educativa, Estatal ou Pública: a tentativa de uma reconstrução de uma nova marca para a comunicação não comercial brasileira — um estudo de caso da Empresa Brasil de Comunicação"; "Muito além da música clássica: a Rádio MEC como herdeira da Rádio Sociedade"; "Fluxo Local, Regional e Internacional de conteúdo em rádios públicas brasileiras: um pouco de história e perspectivas de evolução"; "Que rádio é esse? Memórias, questionamentos e perspectivas do rádio não-comercial brasileiro"; "Sintonia com o Sul: como a Rádio Nacional se voltou ao Rio Grande do Sul e chegou ao Japão"; e "Entre o privado, o estatal e o público: os 90 anos da Rádio Nacional e os limites da comunicação não-comercial no Brasil".



Thiago Regotto assume no lugar de David Butter, que ocupava o cargo desde janeiro deste ano. Durante a gestão de Butter, a EBC liderou a fase de testes para o início das transmissões da TV 3.0 no Brasil, assumiu a vice-coordenação do Comitê Executivo da Plataforma Comum da TV 3.0 e também aprovou sua Política de Inovação.