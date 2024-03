De chuva fraca a tempestades: MS tem previsão de tempo instável nesta quarta-feira

Com previsão de tempo instável, esta quarta-feira (27) é marcada principalmente pela possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas acompanhadas de rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ressalta-se a atenção para as regiões Norte e Nordeste, que já têm registrado chuvas nos últimos dias, considerando a probabilidade para acumulados de chuvas significativos, acima de 40 mm/24 horas.

Em Campo Grande, a mínima é de 21°C e a máxima de 28°C. O município de Dourados tem mínima semelhante à capital e máxima de 29°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia marcam 21°C no início do dia e atingem máximas respectivas de 28°C e 29°C.

Paranaíba, no Bolsão, registra variação entre 22°C e 27°C; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 22°C e máxima de 28°C. No Norte, Coxim amanhece com 22°C e chega aos 28°C nos horários mais quentes.

Na região pantaneira, a mínima em Corumbá é de 24°C e a máxima atinge 28°C, já Aquidauana marca 22°C pela manhã e 30°C à tarde. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, a temperatura varia entre 24°C e 34°C.