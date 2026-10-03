Dentista pode receitar mounjaro? E fazer botox?

Até onde vai a atuação do cirurgião-dentista? Ao que tudo indica, a pergunta, que ganhou espaço em debates dentro e fora da área nos últimos tempos, também vem se refletindo no comportamento digital dos brasileiros.

Segundo um levantamento da Dental Speed, especialista em produtos e soluções odontológicas, os últimos 12 meses renderam mais de 150 mil buscas no Google por dúvidas sobre o que o dentista pode ou não fazer, em sua maioria ligadas à prescrição de medicamentos e à realização de procedimentos estéticos na face.

O amplo interesse da população coincide com um período de transformações no setor. Em outubro de 2025, a Anvisa autorizou o uso do Mounjaro (tirzepatida) para tratamento da apneia obstrutiva do sono em pacientes obesos, condição que também é tratada pela Odontologia do Sono.

Já este ano, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) publicou novas resoluções sobre cirurgias estéticas na face. Em agosto, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) anulou a norma que reconhecia a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica, e o CFO anunciou que recorrerá. Além disso, o órgão explicou que nada muda em relação às atribuições dos cirurgiões-dentistas, que podem realizar normalmente procedimentos de HOF.

“As buscas mostram um paciente mais curioso e atento ao próprio cuidado, que quer entender quem pode tratá-lo e de que forma. Para o profissional, é uma oportunidade de se atualizar, esclarecer dúvidas com transparência e fortalecer a relação de confiança com quem está na cadeira", destaca Samuel Suhwan Oh, Diretor de Marketing da Dental Speed.

Nesse cenário, as canetas emagrecedoras lideram a curiosidade dos brasileiros, com dúvidas ligadas à prescrição de Mounjaro e Ozempic rendendo mais de 80 mil buscas ao longo do período. Para se ter uma ideia, só termos como "dentista pode prescrever Mounjaro" e "dentista pode receitar Mounjaro" somam mais de 73 mil pesquisas de Norte a Sul. Na sequência aparecem indagações sobre procedimentos estéticos, como blefaroplastia, rinoplastia, lipo de papada e aplicação de botox.

Mas, afinal, dentista pode receitar canetas emagrecedoras?

A resposta é sim, mas em situações específicas: a lei nº 5.081/1966 garante ao cirurgião-dentista a prescrição de medicamentos indicados em Odontologia. Com a nova indicação aprovada pela Anvisa, o dentista pode prescrever o Mounjaro quando o uso estiver relacionado à apneia obstrutiva do sono, dentro de sua área de atuação e desde que esteja devidamente capacitado.

Por outro lado, o profissional não pode prescrever o medicamento para emagrecimento, para o tratamento primário do diabetes tipo 2 ou fora da finalidade odontológica. A lógica vale também para o Ozempic: a popularidade da semaglutida para perda de peso não transforma o emagrecimento em uma indicação da Odontologia.

"O interesse dos brasileiros acompanha uma área em evolução, que vem ampliando seu espaço no cuidado com a saúde. Por isso, a atualização constante, a ética e a evidência científica devem ser sempre a base de quem procura oferecer um atendimento de qualidade e seguro", afirma o Diretor de Marketing da Dental Speed.

Lipo de papada, botox, rinoplastia: e quanto aos procedimentos estéticos na face?

No caso dos procedimentos estéticos, a resposta depende da formação do profissional. Em março de 2026, o CFO reconheceu a Cirurgia Estética Orofacial como especialidade odontológica. Com a mudança, a proibição de procedimentos como blefaroplastia e rinoplastia deixou de valer para os dentistas registrados como especialistas em Cirurgia Estética Orofacial, Harmonização Orofacial e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, nos limites de cada especialidade.

A harmonização orofacial, que inclui procedimentos como a aplicação de toxina botulínica, também esteve em evidência nos últimos meses. Em agosto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) anulou a Resolução nº 198/2019, que reconheceu a área como especialidade odontológica, ao julgar um recurso apresentado por entidades médicas. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) já anunciou que vai recorrer e esclareceu que, neste momento, não há mudança nas atribuições dos cirurgiões-dentistas, que podem realizar os procedimentos dentro de sua área de competência e dos limites da formação.

Vale lembrar que a estética não é novidade na relação entre pacientes e dentistas. Outra pesquisa da Dental Speed com 500 pessoas de todas as regiões mostra que 7 em cada 10 entrevistados já realizaram ou consideram realizar algum procedimento odontológico por motivos estéticos. Entre os mais citados aparecem as facetas ou lentes de contato dental (27,9%), a aplicação de toxina botulínica (23,6%) e o preenchimento facial (22,4%), números que reforçam o espaço da Odontologia no cuidado com a estética do sorriso e da face e ajudam a entender por que tais dúvidas vêm ganhando tanta força.

"Seja na prescrição de medicamentos ou nos procedimentos estéticos, a segurança do paciente começa por escolhas conscientes: um profissional qualificado, produtos de procedência comprovada e um atendimento bem documentado”, pontua Samuel Oh. “A tecnologia tem um papel importante nesse processo, ao tornar cada etapa do cuidado mais organizada e transparente. Como parceira do cirurgião-dentista, a Dental Speed segue acompanhando essa evolução de perto, oferecendo produtos, soluções e informação para uma Odontologia cada vez mais segura", finaliza.

Metodologia

Para compreender as principais dúvidas sobre cirurgiões-dentistas na internet, foram consideradas pesquisas no Google Brasil durante os últimos doze meses (agosto de 2025 a agosto de 2026), investigação que envolveu termos como “dentista pode” e “procedimento com dentista”.

No mesmo período, foram entrevistados 500 adultos residentes em todas as regiões e conectados à internet. Ao todo, os participantes responderam a 10 perguntas, que investigaram a relação com clínicas e consultórios odontológicos na última década, bem como suas experiências envolvendo estética e odontologia.