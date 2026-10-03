Boneco de Bolsonaro preso faz sucesso na Capital de MS

Diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT-MS) realizaram uma ação eleitoral no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Calógeras, no Centro de Campo Grande (MS), onde dispuseram um boneco inflável do ex-mandatário Jair Bolsonaro atrás das grades.

Na imagem, o extremista de direita aparece com uniforme listrado em preto e branco e expressão abatida, em uma representação visual associada a pessoas encarceradas. Eis vídeos que mostram o boneco inflável:

De acordo com Agamenon Rodrigues do Prado, Secretário Geral do PT-MS, a iniciativa resultou numa surpreendente participação do eleitorado campo-grandense, que celebrou a crítica e registrou fotos ao lado do boneco do político preso por tentativa de golpe de estado.

"Para nossa surpresa, apareceu muita gente de Campo Grande apoiando a nossa atitude, pedindo bandeira do presidente Lula. Foi um momento magnífico da nossa campanha, porque a população teve uma resposta positiva. Muitas pessoas tirando foto com o boneco inflável. Então, nós saímos muito felizes de lá, a militância. Depois, nós fizemos ali uma caminhada do ‘PedaLula’", explicou Agamenon.

Provocado a definir o que seria a ação intitulada "PedaLula", Agamenon acentuou que foi um momento da campanha petista em MS em contato com a juventude.

"Vários jovens de bike, de bicicleta, andando com a bandeira do presidente Lula e fazendo o percurso na Avenida Afonso Pena".

O movimento, disse Agamenon, é fruto de uma ação que seguirá ocorrendo neste sábado (3.out.26), na Capital sul-mato-grossense.