17 de outubro de 2025
ALEMS

Deputado de MS realiza cirurgia para retirada da tireoide

Deputado Pedrossian Neto (PSD). (Assessoria, Divulgação)Deputado Pedrossian Neto (PSD). (Assessoria, Divulgação)
O deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Pedrossian Neto (PSD), passou por uma cirurgia para retirada da tireoide na 5ª feira (16.out.25), após exames detectarem dois nódulos.

Em nota à imprensa, o parlamentar informou que a condição é hereditária e que está bem. Ele destacou que casos de carcinoma de tireoide já foram registrados em sua família, com evolução positiva e cura completa.

O deputado afirmou ainda que pretende retomar suas atividades parlamentares na próxima semana, ressaltando confiança na equipe médica responsável pelo procedimento.

