Do interior do MS para o Programa de Tração do BNDES: a história improvável da Econect

Em um cenário nacional cada vez mais marcado pela busca por eficiência no setor público, uma startup criada longe dos grandes centros tecnológicos passou a chamar a atenção de especialistas, governos e instituições de inovação. A Econect, fundada no interior do Mato Grosso do Sul, foi selecionada para integrar o programa de Tração do BNDES Garagem, etapa mais avançada do principal programa de aceleração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A escolha carrega um simbolismo particular: a Econect é a única startup do Mato Grosso do Sul contemplada nesta fase do ciclo, ao lado de iniciativas de grande porte vindas de polos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para o ecossistema sul-mato-grossense de inovação, trata-se de um marco histórico.

Uma solução criada onde os problemas realmente acontecem

A trajetória da Econect começou a partir da visão do seu fundador, Eduardo Feitosa, que, após alguns anos de experiência acompanhando de perto a rotina administrativa e política do setor público — inclusive entendendo, na prática, como nascem, tramitam e travam muitos processos de compras governamentais — percebeu que a burocracia não era apenas um problema técnico, mas um obstáculo estrutural para servidores de todo o país.

Em vez de criar a startup dentro de coworkings sofisticados, Eduardo decidiu construir a solução onde os desafios realmente aconteciam, observando os pequenos municípios, onde equipes reduzidas precisavam lidar diariamente com editais extensos, prazos apertados e uma legislação cada vez mais complexa, intensificada com a chegada da Lei 14.133/2021. Dessa combinação entre vivência política, olhar prático e senso público nasceu a ideia que deu origem à Econect.

Enquanto a maior parte das startups de tecnologia escolhe temas mais próximos do mercado privado, a Econect voltou seu olhar para um problema estrutural: a dificuldade de gestores públicos para organizar, revisar, padronizar e executar processos de licitações.

Foi ali, diante das dores reais dos servidores, que começou a ser construída a inteligência artificial da empresa.

A plataforma não se limitou a automatizar tarefas. Ela aprendeu a interpretar documentos, compreender normas legais, identificar erros comuns, sugerir adequações técnicas e apoiar equipes reduzidas que, na prática, precisam entregar muito mais do que sua estrutura permite.

Em pouco tempo, a solução passou a ser adotada em diversos órgãos, atravessando fronteiras estaduais.

Do impacto regional ao reconhecimento nacional

O que chamou a atenção do BNDES não foi apenas a tecnologia, mas o modo como ela foi criada: diretamente a partir das dores do setor público, com profunda compreensão jurídica e com foco em transformar a rotina de quem realmente executa a máquina administrativa.

Analistas do programa de aceleração afirmam que a Econect reúne três elementos raros em startups do setor: solidez jurídica, tecnologia proprietária e conhecimento profundo da rotina dos órgãos públicos. Para muitos municípios, a ferramenta representou uma redução concreta de erros, maior previsibilidade e mais segurança na execução de compras.

A seleção para o Modo Tração do BNDES Garagem confirma esse avanço. Essa fase do programa é dedicada a empresas que já possuem produto validado e tração consistente, oferecendo acompanhamento intensivo com especialistas, conexões estratégicas e apoio para expansão nacional.

Uma história improvável e, por isso mesmo, simbólica

Em um ecossistema dominado por soluções criadas nos grandes centros, a trajetória da Econect expõe uma narrativa diferente: a de uma tecnologia construída onde o problema acontece, por pessoas que conhecem o setor público por dentro.

A entrada no programa de Tração do BNDES marca não apenas um reconhecimento, mas um ponto de virada. A empresa, que começou no interior do MS, passa agora a ser acompanhada para escalar seu impacto nacionalmente.

Para analistas do setor, o caso da Econect sinaliza uma mudança importante: a inovação pública brasileira não depende mais da geografia. Pode nascer em qualquer lugar onde exista coragem para enfrentar problemas complexos e compromisso em resolvê-los.

Com a entrada no BNDES Garagem, a Econect inicia um novo capítulo.

E o país, cada vez mais atento às compras públicas e à eficiência governamental, observa de perto.