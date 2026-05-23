Edital de Convocação para Assembleia Geral de Fundação da Associação do Vale do Ceroula

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DO VALE DO CEROULA



A Comissão Provisória de Fundação, por intermédio de seu Presidente, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os interessados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO da Associação dos Produtores Familiares do Vale do Ceroula realizar-se no dia 02 de junho de 2026, às 16 horas, no lote 25, residência de Argemiro Soares de Oliveira, no Assentamento Conquista, zona rural de Campo Grande-MS com a seguinte ordem do dia:

1. Discussão e deliberação sobre a fundação da Associação;

2. Aprovação do Estatuto Social;

3. Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

4. Outros assuntos de interesse da entidade.

A participação de todos os interessados é de fundamental importância para a constituição da entidade e fortalecimento de seus objetivos institucionais.

Campo Grande-MS, 25 maio de 2026.

Abílio Cesar da Silva Borges

Presidente da Comissão Provisória de Fundação da Associação dos Produtores Familiares do Vale do Ceroula