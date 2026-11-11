Edital de R$ 24 milhões levará internet a 190 locais em 17 estados

Leilão prevê internet em 190 localidades de 17 estados

Mais de 118 mil brasileiros que vivem em áreas rurais e comunidades afastadas dos grandes centros poderão receber cobertura de internet e telefonia móvel. A previsão consta em edital publicado pelo Ministério das Comunicações, Anatel e Seja Digital.

A iniciativa prevê a instalação de infraestrutura de telecomunicações em 190 localidades que ainda não contam com cobertura adequada. Os pontos estão distribuídos em 17 estados e no Distrito Federal.

A escolha das operadoras ocorrerá em 8 de dezembro, durante o 5º Leilão Reverso do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired).

O edital reserva R$ 24 milhões para financiar os projetos. O dinheiro vem de recursos remanescentes do leilão da tecnologia 4G.

Com esta edição, o volume destinado à expansão da conectividade em regiões remotas chegará a R$ 294 milhões. Nas quatro etapas anteriores, 347 localidades já haviam sido contempladas.

MS NA LISTA

Mato Grosso do Sul está entre as unidades da Federação que poderão receber novos pontos de conexão. Também aparecem na relação Alagoas, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Pará, Espírito Santo e Distrito Federal.

COMO FUNCIONA

Diferentemente de um leilão tradicional, a disputa será vencida pela operadora que solicitar o menor volume de recursos públicos para executar o serviço.

As empresas poderão escolher uma ou mais localidades e apresentar uma proposta individual para cada uma. Os lances precisam ficar abaixo dos valores máximos estabelecidos no edital.

O Ministério das Comunicações integra o Gired, colegiado que também reúne representantes da Anatel, das empresas de radiodifusão e das operadoras de telecomunicações.

CALENDÁRIO

7 de novembro: publicação do edital;

7 a 27 de novembro: esclarecimento de dúvidas;

30 de novembro a 3 de dezembro: manifestação de interesse;

4 a 7 de dezembro: habilitação das empresas;

8 de dezembro: realização do leilão;

10 de dezembro: homologação dos vencedores;

11 a 16 de dezembro: assinatura dos termos de compromisso.

O edital completo está disponível clicando AQUI.