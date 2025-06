Em Campo Grande, acadêmicos da UEMS realizam Festival de Artes Cênicas

Acadêmicos do 3º ano dos cursos de licenciatura em Dança e Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão produzindo o festival EnCena de Artes Cênicas.

A programação gratuita tem início na 5ª.feira (12.jun.25) e segue até sábado (14.jun) em dois espaços culturais de Campo Grande: o Centro Cultural José Octávio Guizzo e a Casa de Cultura.

Com orientação da professora Veronica Navarro, responsável pela disciplina de Produção Cultural dos dois cursos, o evento busca aproximar a universidade da população campo-grandense.

“Nosso objetivo é que os alunos vivenciem todas as etapas da produção, da pré à pós”, explicou Veronica, que dividiu as turmas em setores como Curadoria, Programação, Técnica, Divulgação e Mediação Cultural.

PROGRAMAÇÃO

No dia 12 de junho, às 19h, o evento terá sua abertura oficial no Teatro Aracy Balabanian, com a apresentação do espetáculo "Tábula Rasa", do artista Fernando Martins, de São Paulo. Neste dia, o artista também apresentará o processo de criação do espetáculo em uma roda de conversa com o público presente.

Já nos dias 13 e 14 de junho, a programação segue no Centro Cultural José Octavio Guizzo e na Casa de Cultura de Campo Grande, com apresentações de artistas e grupos locais como D. Hall Crew, Gabs, Coletivo Rabiscada e Imaginário Maracangalha.

Também haverão oficinas em diferentes linguagens das artes da cena e uma feira de economia criativa, com expositores independentes e uma área gastronômica acessível ao público.

A programação completa está disponível no Instagram oficial do evento: @festival.encena.

FICHA TÉCNICA

Curadoria: João Gussi, Sofia Augusto, Júlia Cardoso, Felps, Halisson, Raquel, Ana Castro, Mel Terra, Fernanda Galindo e Thiago Idelfonso.

Contato Espaço: Halisson Nunes, Eduarda Zubieta, Felps Cristaldo, Larissa Duarte e Laura Gabriela.

Divulgação: Karen Escobar, Laura Gabriela, Thaiany, Leandro Alves, Halisson Nunes, Claudia, Sofia Hall, Rosana, Ana Vitória, Gabriela Morais e Raquel Ximenes.

Mediação Cultural: Leandro Alves, Ana Vitória, João Henrique, Eduarda Zubieta, Sofia Hall, Wellyngton, Julia Cardoso, Louie Marques, Laís Romero e Aerys.

Programação: Mel Figueiró, Gabriel Penajo, Lia Tiaen, Dilvanna Santana, Ariel Emeliano, Clara, Ariel Lukas, João Gussi, Fernanda Galindo e Isys Rosa.

Feira de Economia Criativa: Gabriela Morais, Louie Marques, Ana Castro, Tayson Pio.

Técnica de Som: João Gussi, Gabriel Penajo, Ariel Lukas, Tayson Pio e Thiago Idelfonso.