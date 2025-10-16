Em Três Lagoas, Projeto Aflora incentiva cooperativismo e associativismo com oficina formativa

A Associação Cultural Flor e Espinho realizou, na noite de quarta-feira (1º.out.25), a oficina de Associativismo e Cooperativismo no Acapela Cineteatro, em Três Lagoas (MS).

A oficina, viabilizada com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Camila Jara (PT), é parte do “Projeto Aflora - Fortalecendo a Sociedade Civil”, que oferece orientação sobre a formalização de coletivos e a gestão de associações e cooperativas, com ênfase no acesso a recursos públicos e privados.

Foto: Aly Freitas

Para o músico e gestor do espaço Acapela Cineteatro, Maringá Borgert, de 41 anos, o momento foi de conhecimento e acolhimento. “Foi um marco em nossa cidade ter uma oficina como essa. As pessoas estão sedentas por esse conhecimento para a cultura, porque quando vêem o nome da oficina, às vezes pensam em algo voltado para o empreendedorismo, mas é totalmente focado na cultura, para quem trabalha com cultura. Estamos confiantes que o projeto vai gerar muitos frutos em nossa cidade”, destacou.

O artista visual e conselheiro estadual de políticas culturais, Israel Zayed, de 37 anos, percebeu o impacto positivo da oficina para os artistas do município. “Foi muito bom ter esse encontro presencial, especialmente nesse espaço cultural que para nós é muito querido. Também foi bom entender a diferença entre associação e cooperativa, que apesar de muita gente achar que são a mesma coisa, aqui eu aprendi várias coisas novas. Também pudemos ver as fragilidades: às vezes nosso sonho de coletivo é melhor atendido numa cooperativa, outras vezes numa associação, e entender isso é muito importante. Eu espero que tudo que a gente discutiu aqui vire sementinha”, refletiu.

Maringá (esquerda) e Israel (direita) | Foto: Aly Freitas

A ceramista Samara Bertoche, de 27 anos, destacou a importância da oficina para ampliar seus conhecimentos sobre a organização do setor cultural. “Eu não fazia ideia da magnitude dessa diferença entre associação e cooperativa. Às vezes, a gente tem um objetivo com fim econômico e, por mais que queira trabalhar o lado social, não sabe como aplicar isso nas diferentes situações e essa oficina foi muito ilustrativa e, de certa forma, também muito participativa. Aqui a gente pôde tirar dúvidas, o que muitas vezes não consegue fazer, porque não sabe a quem recorrer na cidade”, revelou.

Samara Bertoche | Foto: Aly Freitas

Quem também celebrou o momento de tira-dúvidas foi o organizador da Festa de Santos Reis de Três Lagoas e diretor da Associação de Moradores do Bairro Paranapungá, Gustavo Toni, de 40 anos. “Isso aqui é uma luz muito grande, porque temos muitas dúvidas e queremos saber como as coisas funcionam. Com o que aprendemos aqui hoje, podemos fazer uma comunicação melhor, um projeto melhor, com mais qualidade e com mais responsabilidade. Nós já estamos nos regularizando enquanto associação, mas depois da oficina estamos pensando na possibilidade de futuramente formalizar uma cooperativa pra gente estar aí agregando outras pessoas e apoiando outros projetos na região”, disse.

Gustavo Toni | Foto: Aly Freitas

A cantora Mara Ly, de 51 anos, artisticamente conhecida como a Rainha do Piseiro de Três Lagoas, destacou sua animação para as próximas etapas do projeto. “Tinha muita coisa que eu não entendia, e eu nem sabia que podíamos montar uma associação ou cooperativa, olha que coisa maravilhosa! Essa oficina foi muito bacana porque abriu a nossa mente, ajudando a gente a entender a melhor forma de nos organizarmos, não vejo a hora de ter de novo”, celebrou

Mara Ly, a Rainha do Piseiro de Três Lagoas | Foto: Aly Freitas

Em Três Lagoas, o “Projeto Aflora” contou com equipe formada pelo mobilizador Maringá Borgert; a coordenadora regional, Grace Kelly Assalin; e a coordenadora geral e ministrante da oficina, Fernanda Teixeira.