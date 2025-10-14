Empresa é multada em R$ 3,9 milhões por incêndio causado por caminhão na BR-163

A empresa responsável por um caminhão que pegou fogo em Coxim (MS) foi multada em R$ 3.971.500.

O incêndio ocorreu no dia 22 de agosto de 2024, na BR-163.

O caminhão estava carregado com algodão.

A penalidade foi aplicada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O fogo atingiu 2.318,91 hectares de vegetação.

As áreas afetadas incluem pastagens, vegetação nativa fora de reserva legal, reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs).

O fogo alcançou propriedades entre a BR-163 e o Rio Taquari.

A Polícia Militar Ambiental utilizou drones, imagens de satélite e georreferenciamento para a fiscalização.

Foram identificados 1.656,75 hectares de área agropastoril queimados.

Também foram destruídos 214,36 hectares de vegetação fora de reserva legal.

Outros 352,79 hectares de reserva legal e 96,3 hectares de APP também foram atingidos.

O Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental confirmou que o incêndio afetou 31 imóveis rurais.

Um Inquérito Civil foi aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A investigação apura responsabilidade jurídica e ambiental da empresa proprietária do caminhão.

O MPMS solicitou informações do Imasul, do Núcleo de Geoprocessamento e da empresa.

A empresa não respondeu aos ofícios enviados.

O Ministério Público prorrogou o inquérito por mais 90 dias.