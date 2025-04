'Esse show está salvando minha vida', diz cozinheira fã de Xande de Pilares

Submetida a uma escala intensa de trabalho — de 2ª a 6ª-feira —, a cozinheira Albanisia Matos Santos, de 55 anos, chorou, cantou e gritou durante o show do carioca Xande de Pilares junto com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande, realizado na noite de domingo (27.abr.25), no Parque das Nações Indígenas, na capital sul-mato-grossense.

“Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta. Geralmente, o dinheiro só dá para as contas, então, não tenho acesso. Esse show hoje está salvando minha vida do cansaço. Eu amo o Xande, sei todas as músicas dele. Eu vim do Jardim Paulista e cheguei aqui 16h. O dia de hoje vai ficar marcado na minha vida”, disse Albanisia em entrevista ao TeatrineTV, agradecendo aos organizadores pela gratuidade do show.

Aos prantos, Albanisia enalteceu a oportunidade de assistiu um show ao vivo de um dos seus ídolos de forma gratuita. Foto: Tero Queiroz

Antes do astro subir ao palco, Albanisia sambou com o trio Sampri. “Só samba gostoso elas tocaram. Estou toda suada porque dancei sozinha. E essa orquestra, é linda de ouvir. Caraca, eu nunca imaginei que gostaria de ouvir música desse jeito aí, só tocada”, comentou.

Ansiosa por ouvir o astro, a cozinheira gritava: “Xande, cadê você? Eu vim aqui pra te ver”, apelava ao pé do palco, à frente de uma multidão que começava a ocupar os arredores da lagoa do Parque das Nações.

Em determinado ponto, o próprio maestro Eduardo Martinelli, que comandava a Orquestra Sinfônica, destacou a paixão de Albanisia. “Xande já vem. E, Xande, tem alguém aqui que te ama mais que todos. Alguém bem especial”, descontraiu.

Xande de Pilares realiza grande show em Campo Grande (MS), ao lado da Orquestra Sinfônica. Foto: Tero Queiroz

Por volta das 19h, Xande subiu ao palco para cantar com a Orquestra. Na ocasião, Xande executou o show “Xande Canta Caetano” — uma homenagem ao também carioca, destaque da Música Popular Brasileira (MPB).

Albanisia celebrou o astro, ainda mais quando Xande decidiu cantar alguns sambas que o fizeram se tornar um astro do gênero Brasil afora: “Eu amo ele porque ele canta sobre nossa realidade, nossa vida: sou pobre, preta, trabalhadora, sofredora, mas cheia de amor. Eu queria que vocês falassem para ele, que ele saiba que eu amo o Xande e a música dele, porque elas falam sobre tudo o que eu vivo, na minha comunidade, na minha rotina de trabalho”, declarou Albanisia.

Clique AQUI e leia a matéria completa no TeatrineTV.