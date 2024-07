Ex-jornalista da BBC tinha pornografia com crianças em seu whatsapp

A ex-estrela da televisão admitiu ter cometido três crimes entre dezembro de 2020 e abril de 2022, conforme reportado pela Vale lembrar que Edwards foi detido em novembro do ano passado, após suspeitas de sua participação em um escândalo sexual, envolvendo pagamentos a jovens por fotografias de natureza sexual.

O suspeito compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster vestido com um terno azul escuro, gravata azul e óculos escuros.

O juiz informou que o homem de 62 anos possuía 41 fotografias no WhatsApp, das quais sete eram de categoria A — mostrando atos sexuais com crianças de 13 a 15 anos —, 12 eram de categoria B — envolvendo atividade sexual sem penetração — e 22 eram de categoria C — que não retratavam atos sexuais.

O advogado de defesa de Huw Edwards, Philip Evans KC, afirmou que não havia evidências de que o ex-apresentador tivesse criado, armazenado ou enviado qualquer uma das imagens, e que elas estavam apenas no seu WhatsApp.

Fonte: Notícias ao Minuto