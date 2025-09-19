Fiocruz alerta para aumento de casos graves de infecções respiratórias no Brasil

O boletim InfoGripe divulgado na 5ªfeira (18) pela Fiocruz aponta aumento nos casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) nas últimas três semanas, apesar de oscilações nos últimos 40 dias. O crescimento é mais intenso entre jovens e idosos por influenza A em Goiás e Distrito Federal.

Além da influenza, a Covid-19 contribui para a alta de SRAG em estados como Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, afetando principalmente idosos. Há ainda aumento discreto em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas unidades do Nordeste e Norte, sem impacto significativo nas hospitalizações.

O InfoGripe, iniciativa do SUS, monitora a SRAG em todo o país. A análise divulgada nesta quinta considera o período de 7 a 13 de setembro, com oito estados em nível de alerta, risco ou alto risco e tendência de crescimento nas últimas seis semanas.

Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rondônia apresentam sinais de aumento prolongado de casos. O rinovírus também contribui, especialmente em crianças e adolescentes de dois a 14 anos, enquanto o VSR desacelera entre menores de dois anos no Amazonas.

Entre as capitais, Brasília, Florianópolis, Manaus, Rio de Janeiro e São Luís registram nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas. Até agora, 176.451 casos de SRAG foram notificados em 2025, com 53,2% positivos para algum vírus respiratório.

Diante do cenário, a Fiocruz reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra casos graves e mortes por influenza e Covid-19. Também recomenda isolamento ou uso de máscara em casos de sintomas gripais, especialmente em locais fechados e com aglomeração.