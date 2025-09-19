Flordelis apresenta sinais de AVC em presídio de Bangu

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, de 65 anos, desmaiou na manhã de 5ªfeira (18.set.25) na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio. Ela apresentou sinais de um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Flordelis foi levada à Unidade de Pronto Atendimento do presídio, onde recebeu atendimento para estabilização clínica. Após os primeiros cuidados, retornou à cela sem acompanhamento médico contínuo.

A defesa afirma que a própria direção da penitenciária reconheceu não ter condições de oferecer o cuidado necessário à ex-parlamentar. Ela cumpre pena de 50 anos por ser considerada mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

Na mesma unidade estão presas duas das filhas de Flordelis. Dois filhos biológicos, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues, também foram condenados pelo crime e cumprem pena em outras unidades.

A advogada Janira Rocha informou que irá protocolar nesta sexta-feira (19) pedido para transferência da cliente a um hospital particular. Segundo a defesa, a pastora possui plano de saúde e necessita de acompanhamento médico fora do sistema prisional.