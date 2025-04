Gerson Claro inaugura refeitório e prevê entrega de novo estacionamento para junho

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul inaugurou, nesta terça-feira (22), um novo refeitório voltado ao atendimento dos servidores. O espaço foi projetado com foco na sustentabilidade, respeitando a vegetação local e integrando-se à paisagem do Parque dos Poderes sem a necessidade de retirada de árvores.

Durante o evento, o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), destacou o cuidado ambiental do projeto. “O prédio foi pensado para proporcionar conforto aos servidores sem agredir o meio ambiente. É um espaço funcional, moderno e que respeita o entorno”, afirmou.

O novo refeitório possui 350 m² de área construída, sendo 250 m² de salão principal, de acordo com o arquiteto Neder Schabib Peres, da Secretaria de Infraestrutura da Assembleia. O local conta com micro-ondas, fornos elétricos, freezer, bebedouros e bancadas com pias. Em um bloco separado, estão os banheiros, incluindo acessibilidade. O uso de pele de vidro permite aos usuários ampla visão da natureza que circunda o prédio.

Além da entrega do refeitório, Gerson também anunciou que a primeira etapa do estacionamento vertical será finalizada até junho. “A estrutura está praticamente concluída. A previsão é entregar a primeira fase já no próximo mês”, confirmou.

O novo edifício garagem está sendo construído em duas fases e, quando finalizado, deve dobrar a capacidade atual de vagas, oferecendo ao todo 700 vagas distribuídas entre subsolo, térreo e primeiro pavimento.

Com cerca de 16 mil m² de área total prevista, a construção está atualmente na etapa mais complexa, que envolveu escavações e fundações no subsolo. Esta fase inicial contempla 11 mil m² e deve entregar cerca de 400 vagas. A cobertura da estrutura receberá painéis solares fotovoltaicos, responsáveis por gerar parte da energia consumida pela Assembleia.

A segunda fase da obra começará em seguida, cobrindo mais 5 mil m² e oferecendo as 300 vagas restantes. O térreo terá uso misto, com área coberta para eventos institucionais, como a festa junina e a Corrida dos Poderes, que integram o calendário oficial da Casa de Leis.