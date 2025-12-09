Governo de MS convoca prefeituras e cooperativas para repasse de R$ 3,1 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta 2ª feira (8.dez.25), no Diário Oficial do Estado, uma convocação para que prefeituras e cooperativas de catadores de materiais recicláveis apresentem a documentação necessária para acesso a R$ 3,1 milhões em repasses.

Os recursos poderão ser destinados à aquisição de equipamentos e utensílios, fornecimento de trajes de proteção aos trabalhadores, implementação de políticas voltadas à reciclagem, apoio à coleta seletiva, ampliação ou estruturação de galpões de armazenamento e barracões, melhoria das condições de trabalho e instalação de sistemas de geração de energia solar.

Estão convocadas prefeituras e cooperativas de 12 municípios: Maracaju, Tacuru, Brasilândia, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Alcinópolis, Campo Grande, Naviraí, Dourados e Corumbá. A distribuição do valor será feita conforme a estimativa de custos apresentada em cada projeto.

Os documentos devem ser entregues até 30 de janeiro de 2026, para que os convênios sejam formalizados por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).