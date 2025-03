Governo de MS inicia ação para erradicar extrema pobreza no estado

A partir de segunda-feira (17.mar.25), mais de 150 servidores do programa Mais Social iniciarão uma ação nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de identificar e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social que ainda não estão incluídas nos programas sociais. O trabalho visa tornar o estado o primeiro do Brasil a erradicar a extrema pobreza.

Os servidores farão visitas domiciliares em busca ativa de possíveis beneficiários, com a condição de que atendam aos critérios estabelecidos para inclusão nos programas.

O governador Eduardo Riedel destacou a relevância da ação para o enfrentamento da extrema pobreza. "Vocês vão ajudar a eliminar a extrema pobreza, retirando da situação de vulnerabilidade as famílias que recebem menos de R$ 209 per capita. Estamos adotando uma abordagem técnica. Vocês estão carregando uma das bandeiras mais importantes do Governo, que é crescer sem deixar ninguém para trás", afirmou Riedel.

'Capacitae' - encontro de formação técnica do programa Mais Social. Foto: Bruno Rezende

Patrícia Cozzolino, secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), explicou que a busca ativa só foi possível graças ao mapeamento realizado pela secretaria em parceria com a Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem/Segov). Esse levantamento identificou a localização das pessoas em situação de extrema pobreza. "Quando assumimos a secretaria, encontramos 40 mil pessoas que viviam com menos de R$ 209 mensais per capita, caracterizando a extrema pobreza. Essas pessoas estavam excluídas, mas conseguimos inseri-las nos programas sociais. Ainda restam 17 mil, conhecidas como 'invisíveis', mas agora conseguimos localizá-las por georreferenciamento. Vamos até a casa delas para oferecer uma chance de mobilidade social", relatou Cozzolino.

Em 2023, dados do IBGE mostraram uma redução de 25% na extrema pobreza em Mato Grosso do Sul, que passou de 2,7% para 2% da população, um dos menores índices do País, resultado de um crescimento econômico aliado a políticas públicas de assistência social, educação, trabalho e geração de renda.

Com o uso de tablets e identificados com crachás e coletes, os servidores realizarão o pré-cadastro de pessoas que se enquadrarem para receber o benefício, sem prejudicar o atendimento nas unidades do programa. Eles se revezarão no trabalho de busca ativa, garantindo que a ação seja eficiente em toda a região.