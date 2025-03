Governo Lula anuncia construção de 581 moradias indígenas em MS

Na manhã desta 6ª.feira (14.mar.25), durante uma solenidade realizada no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, em Dourados (MS), por meio do Ministério dos Povos Indígenas, o presidente Lula (PT), anunciou a construção de 581 novas moradias para as comunidades indígenas em sete municípios sul-mato-grossenses.

O programa “Moradia Indígena” visa garantir moradias dignas, substituindo habitações precárias e sem custo para as famílias beneficiadas.

Dourados será o principal município contemplado, com a construção de 300 unidades habitacionais, sendo 150 para a aldeia Bororó e 150 para a aldeia Jaguapiru.

Além disso, o município de Amambai terá 12 casas para a aldeia Limão Verde e 41 para a aldeia Jaguari; Aral Moreira contará com 50 unidades para a aldeia Guassuti; Caarapó, com 55 casas para a aldeia Teykuê; Laguna Carapã, com 55 moradias para a aldeia Guaimbé e 30 para a aldeia Rancho Jacaré; Maracaju, com 22 casas para a aldeia Sucuri; e Tacuru, com 10 casas para a aldeia Jaguapiré e 30 para a aldeia Sassoró.

As unidades habitacionais, que serão construídas com recursos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), têm uma área superior a 52 metros quadrados, distribuídos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

O projeto visa proporcionar uma melhoria significativa nas condições de vida das comunidades indígenas, promovendo dignidade e qualidade de vida.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, destacou o impacto do programa, que no total prevê a construção de 1.687 moradias em Mato Grosso do Sul, com 581 unidades para as comunidades da Grande Dourados. “Hoje estamos dando o primeiro passo, mais entregas virão, porque a necessidade de garantir moradias dignas para os povos indígenas é muito grande. Vamos aumentar gradativamente as ações para atender a essa demanda”, afirmou.

O deputado federal e os povos indígenas dourandenses. Foto: Alex Nantes

Presente na cerimônia, o deputado federal Vander Loubet ressaltou a relevância do programa para a população indígena da região e a importância da gestão do presidente Lula. "Esse grande evento que vai atender as nossas comunidades indígenas no programa Minha Casa, Minha Vida do presidente Lula, que vai dar dignidade a essas famílias. Só um governo com o perfil e com o compromisso do presidente Lula é capaz disso", destacou o deputado.

Loubet também fez questão de contrastar o atual momento com a gestão anterior, que não atendeu as necessidades habitacionais da população. "Há mais de seis anos que nós não temos o Minha Casa, Minha Vida aqui no nosso estado. Esse anúncio é fruto da política pública do presidente Lula, em parceria com o estado e com os municípios, mas quem ganha com isso são as nossas comunidades indígenas, que vão ter dignidade com essas casas. E eu tenho certeza que o maior sonho de qualquer família é ter sua casa própria. Por isso, parabéns, presidente Lula", finalizou o deputado, expressando seu apoio e entusiasmo com o programa.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Além das moradias, a ministra Sonia Guajajara abordou outro problema crítico enfrentado pelas aldeias da região: a falta de água potável. Ela anunciou que, neste começo de ano, o Ministério dos Povos Indígenas investiu mais de R$ 2 milhões para levar água às aldeias de Dourados. “Temos R$ 53 milhões da bancada federal para investimentos em redes de água, além de R$ 22 milhões que serão aplicados nas comunidades indígenas na região de fronteira”, afirmou a ministra.

Ela também destacou as ações específicas para a cidade de Dourados, onde o ministério está finalizando a perfuração de dois super poços artesianos e a instalação de 400 caixas d’água nas aldeias Bororó e Jaguapiru. "Estamos fazendo um esforço conjunto para resolver esse problema, que afeta diretamente as condições de vida das famílias indígenas", concluiu Sonia Guajajara.