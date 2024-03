Governo Lula anuncia R$ 30 milhões para ampliar o teste do pezinho

O governo do presidente Lula (PT) anunciou nesta 4ª.feira (13.mar.24) o incremento de mais de R$ 30 milhões por ano para o Programa Nacional da Triagem Neonatal (PNTN), mais conhecido como o teste do pezinho.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida deve ajudar na identificação precoce de doenças raras.

Em 2024 se celebra os 10 anos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, após paralisações no rastreamento neonatal e dificuldades na implantação da política nos últimos anos.

Conforme a pasta, o teste do pezinho permite identificar várias doenças, possibilitando o início do tratamento e acompanhamento nos recém-nascidos.

A partir do resultado, é possível evitar a morte, deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida aos que são acometidos por alguma condição como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita.

Com o incremento financeiro, será possível também expandir os serviços de triagem neonatal em todo o país, investindo em logística e tecnologia.

Também será possível fortalecer o tratamento para doenças raras no SUS. A ampliação do programa inclui a integração do PNTN na Rede de Atenção à Saúde, com equipe mínima e critérios de incentivo para melhorar o cuidado às pessoas com doenças raras.