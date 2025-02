Guia para iniciantes sobre a isenção I-751: como se inscrever

Certos imigrantes dos Estados Unidos podem precisar preencher o Formulário I-751 para manter residência permanente legal (um Green Card). Se você precisar preencher o Formulário I-751, mas não tiver um requerente, normalmente você pode enviar uma solicitação de isenção I-751. Neste artigo, veremos o que é o Formulário I-751 e quem precisa preenchê-lo. Em seguida, forneceremos os critérios de elegibilidade para uma isenção I-751 e concluiremos com instruções para enviar a isenção ao United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

O que é o Formulário I-751 e quem precisa arquivá-lo?

O Formulário I-751, Petição para Remover Condições de Residência, é um formulário obrigatório para indivíduos que adquiriram residência condicional por meio de casamento com um cidadão dos EUA ou residente permanente legal. Os Green Cards condicionais são válidos apenas por um período de dois anos. Quando o titular do Green Card condicional estiver dentro de 90 dias da data de expiração do seu Green Card condicional, seu requerente (cidadão dos EUA ou cônjuge residente permanente legal) deve preencher o Formulário I-751 para remover as condições. Se aprovado, o beneficiário (cônjuge estrangeiro) receberá um Green Card com validade de dez anos antes que a renovação seja necessária.

Quem se qualifica para uma isenção I-751?

No caso de um portador de Green Card condicional não ter um peticionário, o cônjuge estrangeiro pode solicitar uma isenção I-751. Isso pode incluir circunstâncias em que:

O casal se divorciou ou anulou o casamento.

O requerente abusou do beneficiário e/ou de seus filhos.

O residente condicional pode demonstrar que a deportação resultaria em extrema dificuldade.

O requerente faleceu.

Outras circunstâncias também podem qualificar para uma isenção. É altamente recomendável consultar um advogado de imigração antes de preencher o Formulário I-751 para garantir que você é elegível.

Como enviar uma isenção I-751

Antes de enviar uma isenção I-751, o requerente deve consultar a lista de verificação I-751 de documentos de suporte necessários. Consulte a lista que se aplica à sua circunstância (por exemplo, divórcio) para reunir todos os documentos de suporte.

Depois que todos os documentos de suporte forem reunidos, anexe-os ao Formulário I-751 e envie-os todos juntos ao USCIS, enviando-os pelo correio para o endereço de arquivamento apropriado do USCIS. O Formulário I-751 pode não ser submetido on-line.