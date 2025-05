Há 3 meses, poeta angolano desapareceu de forma misteriosa em MS

O poeta angolano Monteiro Feliciano Zátula, conhecido como Monteiro Zátula ou “Zátula Teke - O Poeta”, está desaparecido desde o início deste ano.

Residente em Campo Grande (MS) desde 2015, ele é reconhecido por sua atuação na cena literária local e por seu engajamento em eventos culturais e movimentos sociais.

Conhecido, membros da comunidade artística, disseram que não têm notícias; não se sabe com que roupa que Monteiro desapareceu, nem o dia exato, nem qualquer motivação do sumiço súbito dele.

ONDE ELE MORAVA?

Poeta angolano desaparecido morava em uma casa na Vila Sobrinho. Foto: Tero Queiroz

A reportagem do TeatrineTV apurou que Monteiro morava na Vila Sobrinho. O repórter esteve na casa em que ele foi visto pela última vez, ocasião em que conversou com inquilinos do imóvel que mencionaram que ele estava morando nos fundos da casa. "Faz um tempão que não vejo ele aqui", disse a atual inquilina que não será identificada.

Segundo a filha da atual moradora, Monteiro Zátula vivia no local de... CONTINUE LENDO NO TEATRINETV.