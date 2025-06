Herdeira do agro, Hanna Maggi celebra 15 anos com show de Ana Castela e Matheus & Kauan

A herdeira Hanna Maggi Locks, filha do empresário Samuel Maggi Locks, celebrou 15 anos com uma festa realizada no último sábado (28.jun.25), em Cuiabá (MT).

O evento aconteceu no Allure Music Hall, novo espaço de festas do Buffet Leila Malouf, e teve como destaque a apresentação surpresa da cantora Ana Castela, além do show da dupla Matheus & Kauan.

Ana Castela foi uma das 'surpresas de aniversário' | Foto: Divulgação

Samuel Maggi Locks é CEO do Grupo Locks e herdeiro de uma das famílias de Mato Grosso mais tradicionais e ricas do agronegócio brasileiro. Ele é sobrinho de Blairo Maggi, que é ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Agricultura do governo Temer.

Família Maggi Locks está entre as mais ricas do Brasil | Foto: Divulgação

Com temática mágica e visual deslumbrante, a decoração contou com borboletas gigantes, painéis dourados, arranjos suspensos e um cenário floral exuberante, criando uma atmosfera de conto de fadas.

Adolescente é herdeira do agronegócio matogrossense | Foto: Divulgação

A festa repercutiu nas redes sociais e reforçou o prestígio da família no cenário econômico do estado. Recentemente, a revista Forbes destacou a matriarca Lúcia Maggi, de 93 anos, no ranking dos brasileiros mais ricos de 2025, com fortuna estimada em US$ 1 bilhão.