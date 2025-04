Hospital Regional de MS lidera ranking nacional de segurança da Anvisa

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) obteve o melhor desempenho entre os hospitais do estado na avaliação nacional sobre segurança do paciente realizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O levantamento analisou mais de 1,5 mil hospitais com Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o país.

Classificado com “alta conformidade” em práticas de segurança voltadas a pacientes internados em UTIs adultas, o HRMS se consolidou como referência entre os 29 hospitais avaliados em Mato Grosso do Sul.

Maior hospital público do estado, o HRMS dispõe de 29 leitos de UTI adulto, 8 de UTI pediátrica, 10 de UTI Neonatal e 10 leitos na Unidade Coronariana (UCO), especializada no atendimento a pacientes com doenças cardíacas graves.

A avaliação da Anvisa considera 21 indicadores de segurança em hospitais que contam com UTI adulto, centro cirúrgico e centro obstétrico. Entre os critérios estão a existência do Núcleo de Segurança do Paciente, adoção de protocolos para prevenção de lesões por pressão e medidas padronizadas para identificação correta dos pacientes.

No HRMS, o Núcleo de Segurança do Paciente atua desde 2013 e é responsável pela implementação de protocolos assistenciais, capacitação de equipes, análise de eventos adversos e promoção de uma cultura institucional voltada à prevenção de riscos.

“A segurança do paciente é sempre a nossa prioridade. Monitoramos constantemente os indicadores e adotamos medidas para garantir boas práticas assistenciais e prevenir infecções hospitalares”, afirmou Simone Carvalho, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do HRMS.

A avaliação da Anvisa tem como objetivo reforçar a cultura de segurança nas unidades de saúde e incentivar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.

Para Marielle Alves Corrêa Esgalha, diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), o reconhecimento reforça o comprometimento das equipes. “É um resultado que reflete o trabalho sério e coletivo desenvolvido no hospital. Estamos no caminho certo, com foco na qualidade do atendimento e no cuidado com a vida”, destacou.