Idoso é multado por "poluição ambiental" após cuspir folha que caiu acidentalmente em sua boca

Um britânico de 86 anos foi multado após ser flagrado cuspindo no chão por agentes de patrulha em East Lindsey, distrito do condado de Lincolnshire, na Inglaterra.

O episódio aconteceu enquanto Roy Marsh caminhava por um parque na cidade de Skegness. Durante o trajeto, uma rajada de vento empurrou uma folha para dentro de sua boca.

De forma reflexa, o idoso cuspiu a folha no chão. Pouco tempo depois, dois policiais que circulavam pelo local o abordaram.

Em entrevista à BBC, Marsh afirmou que acreditava receber apenas uma orientação verbal. A abordagem, no entanto, terminou com a aplicação de uma multa.

O valor inicial da penalidade foi fixado em 256 euros, cerca de R$ 1,6 mil. Após contestação, a quantia foi reduzida para 171 euros.

A punição provocou reação negativa e ampla repercussão pública. Críticas apontaram que a medida não considerou as circunstâncias do ocorrido.

O vereador Adrian Findley questionou a atuação das autoridades e avaliou que houve excesso na aplicação das normas municipais.

A prefeitura local informou que as ações de fiscalização são monitoradas e seguem critérios padronizados. Segundo a administração, não há direcionamento contra perfis específicos da população.

Casos semelhantes têm sido registrados em diferentes regiões do Reino Unido, indicando que a situação não é excepcional.

Em outubro, uma mulher foi multada em Londres após despejar um pouco de café em uma sarjeta antes de entrar em um ônibus, alegando tentar evitar um acidente durante a viagem.