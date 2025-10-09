Incêndio atinge casa de Vini Jr. em Madri 1 dia após apelo a Virginia Fonseca

A casa do jogador Vini Jr. em Madri foi atingida por um incêndio na manhã desta 5ª feira (9.out.25). A imprensa local disse que não houve feridos.

O atleta não estava na residência, pois está concentrado com a Seleção Brasileira. O incidente ocorre em um momento de turbulência em sua vida pessoal.

O fogo começou por volta das 11h (horário local) e, segundo os bombeiros, foi causado por um curto-circuito na sauna. O equipamento ficou destruído.

Embora o incêndio tenha sido contido, a fumaça afetou dois andares da mansão. O cheiro forte ainda era sentido na rua horas depois do controle das chamas.

A residência é a mesma onde a influenciadora Virginia Fonseca se hospedou recentemente. Os dois viveram um breve e intenso romance que terminou há poucos dias.

O timing do incidente chama a atenção. Apenas um dia antes, na 4ª feira (8.out.25), Vini Jr. usou as redes sociais para fazer um apelo público à influenciadora.

A linha do tempo dos acontecimentos

Julho de 2025 --> Virginia Fonseca oficializa seu divórcio do cantor Zé Felipe.

Setembro de 2025 --> Influenciadora se hospeda na casa de Vini Jr., iniciando rumores de romance.

Início de Outubro --> Fim do affair é noticiado após suposta traição por parte do jogador.

08 de Outubro --> Vini Jr. posta um longo pedido público de desculpas para Virginia.

09 de Outubro --> Incêndio atinge a sauna da mansão do atleta em Madri.

No post, o jogador admitiu ter decepcionado Virginia. "Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma", escreveu ele.

O relacionamento teria terminado após a empresária descobrir supostas conversas do jogador com outra mulher. A assessoria dela confirmou que "estavam se conhecendo".

"A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras", completou o jogador em seu pedido de desculpas, buscando uma reconciliação.

Virginia, que se divorciou em julho, é mãe de três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 1 ano.