Inclusão digital de idosos avança, mas especialistas alertam para golpes virtuais

O número de idosos conectados à internet no Brasil tem crescido de forma expressiva nos últimos anos, impulsionando mudanças nos hábitos e nas formas de interação social dessa parcela da população.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 2019, 44,8% dos brasileiros com 60 anos ou mais haviam acessado a internet. Em 2024, esse índice subiu para 69,4%.

O crescimento representa a entrada de 11 milhões de novos usuários idosos na rede em apenas cinco anos. No total, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais navegaram na internet no último ano.

Entre os idosos, o celular é o principal meio de acesso: 78% utilizam o aparelho para se conectar.

A expansão da conectividade entre pessoas acima dos 60 anos abre espaço para mais autonomia e inclusão. Serviços como compras online, agendamento de consultas e operações bancárias tornaram-se mais acessíveis.

Mas, com os avanços, surgem também riscos relacionados à segurança digital.

A professora Enilda Cáceres, da Estácio, chama atenção para a vulnerabilidade desse público diante de fraudes virtuais.

“Os idosos estão mais vulneráveis a golpes, porque muitas vezes confiam em mensagens e links suspeitos. É essencial investir em educação digital, mostrando de forma simples como identificar fraudes, proteger senhas e não compartilhar informações pessoais”, afirma.

Segundo ela, o uso da internet traz benefícios significativos, como independência no dia a dia e maior autoestima para quem aprende a utilizar as ferramentas digitais.

“Hoje, muitos idosos conseguem marcar consultas, fazer compras, pagar contas e acessar serviços sem depender de terceiros. Isso amplia o sentimento de autonomia e de pertencimento no mundo digital”, diz.

A conexão também ajuda a enfrentar um dos principais desafios da terceira idade: a solidão. Aplicativos de mensagens, redes sociais e chamadas de vídeo permitem contato frequente com familiares e amigos.

“As chamadas de vídeo, aplicativos e redes sociais ajudam a manter contato com filhos, netos e amigos, reduzindo o isolamento social. Mas é preciso lembrar que esse contato virtual deve ser equilibrado, complementando — e não substituindo — as interações presenciais, que são fundamentais para o bem-estar dos idosos”, destaca a professora.

Para lidar com os riscos, o Núcleo de Inclusão Digital da Estácio em Campo Grande elaborou um guia com orientações práticas sobre segurança online.

O material é direcionado a todos os públicos, especialmente aos mais velhos, e pode ser acessado gratuitamente no site Tecnologia para Todos.

Entre as principais recomendações estão:

Desconfiar de pedidos de dinheiro ou dados pessoais e sempre confirmar a veracidade da mensagem com a pessoa ou instituição envolvida.

Evitar clicar em links desconhecidos enviados por aplicativos, SMS ou e-mail.

Nunca compartilhar senhas ou códigos de verificação, mesmo com quem se diz familiar ou funcionário de banco.

Criar senhas mais seguras, combinando letras e números, em vez de usar dados fáceis de adivinhar.

Manter o celular atualizado, aceitando as atualizações de sistema sempre que solicitadas.

O avanço da inclusão digital entre idosos representa uma conquista social importante, mas especialistas destacam a necessidade de combinar acesso com orientação.

A tecnologia tem potencial para melhorar a qualidade de vida, mas, sem preparo adequado, também pode se tornar uma via para golpes e prejuízos.