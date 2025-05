Juíza conclui que ex-deputado forjou denúncia para não pagar dívida

A juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, absolveu Celso Éder Gonzaga de Araújo da acusação de estelionato movida pelo ex-deputado Maurício Picarelli.

A sentença, publicada na última 2ª feira (26.mai.25), concluiu que as provas apresentadas eram insuficientes para sustentar a denúncia. “O pedido formulado na denúncia é improcedente, porquanto as provas acostadas aos autos são frágeis para respaldar condenação em desfavor do acusado, não guardando qualquer relação com as ações decorrentes da Operação conhecia como ‘Ouro de Ofir’”, destacou a magistrada.

Picarelli alegou ter sido vítima de um golpe de R$ 1,3 milhão, mas a juíza destacou que as evidências não corroboraram sua versão.

A defesa de Araújo argumentou que Picarelli tentou se aproveitar da Operação Ouro de Ofir para evitar o pagamento de uma dívida contraída com o empresário.

A sentença concluiu, portanto, que Picarelli buscou empréstimos com Celso Éder e entregou quatro cheques como garantia. Depois, alegou ser vítima de golpe para tentar anular a dívida e evitar a perda de um imóvel.