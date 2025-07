Lápide cai e mata menino de 4 anos durante visita da família a cemitério

Uma visita ao cemitério de Rawtenstall, na Inglaterra, terminou em tragédia no último sábado (5.jul.25). O pequeno Eli Testa, de quatro anos, morreu após uma lápide cair sobre ele em um acidente descrito como “bizarro”.

Conforme o Mirror, apesar do rápido atendimento dos serviços de emergência, o menino não resistiu aos ferimentos. A comunidade local está abalada e se mobilizou para apoiar a família de Eli.

Para ajudar com os custos do funeral, a tia-avó de Eli criou uma campanha no GoFundMe, que já ultrapassou 9 mil libras em doações. A mensagem da tia-avó emocionou a todos, pedindo ajuda para a família devastada.

Mensagens de solidariedade chegaram de várias partes, com palavras de conforto e apoio aos pais Jessica e Tommy e aos irmãos Jasper e Cecilia.

Autoridades locais também se pronunciaram sobre o caso, manifestando pesar e apoio à família. O deputado Andy McNae expressou seus sentimentos em nota oficial.

A conselheira Liz McInnes destacou que toda a cidade está em luto pela morte da criança. A polícia de Lancashire confirmou que a morte não é tratada como suspeita e que um inquérito será aberto.

O Conselho Municipal de Rossendale, responsável pelo cemitério fundado em 1877, disse estar colaborando para esclarecer o acidente. Eles lamentaram profundamente a tragédia e enviaram condolências.

A família pediu respeito e privacidade enquanto enfrenta a dor da perda inesperada. A cidade de Rawtenstall permanece unida em apoio neste momento difícil.