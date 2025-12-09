Mato Grosso do Sul lidera Saúde Digital na Região Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul se consolidou em 2025 como referência em Saúde Digital. Todos os municípios do estado oferecem pelo menos um serviço de telessaúde, a maior cobertura da Região Centro-Oeste.

O desempenho do estado é relevante, considerando que a região é a de melhor índice do país em serviços digitais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Centro-Oeste registrou 61% de cobertura em telessaúde.

O avanço em Mato Grosso do Sul decorre do alinhamento com os três eixos do Programa SUS Digital: cultura de saúde digital, formação contínua e soluções tecnológicas integradas ao SUS.

Investimentos da SES (Secretaria de Estado de Saúde) viabilizam a implementação junto aos 79 municípios. “A tecnologia garante acesso rápido e qualificado, mesmo nas áreas mais distantes", afirma Crhistinne Maymone, secretária adjunta de Saúde.

A execução da Saúde Digital é coordenada pela Superintendência de Saúde Digital da SES, incluindo a área de Tecnologia de Informática e Informação.

“Estamos integrando teleconsultoria e telediagnóstico à rotina das unidades, consolidando a melhor cobertura do Centro-Oeste”, destaca Marcia Bogena Cereser Tomasi, superintendente de Saúde Digital.

Plataformas desenvolvidas pelo estado conectam serviços essenciais, aumentando transparência e agilidade. Marcos Espíndola, coordenador de TI da SES, ressalta desafios como conectividade e interoperabilidade.

O impacto da infraestrutura é visível: entre 2022 e 2025, os eventos de telemedicina e telessaúde cresceram mais de 370%.

O Telediagnóstico em Cardiologia (Tele ECG) se destaca, com 63.862 atendimentos em 2025, contra 43.265 em 2023 e 58.984 em 2024.

O serviço de Teleinterconsultas também cresceu, atingindo 13.030 atendimentos em 2025 pelo NTS - DigSaúde/Fiocruz - Einstein.

A expansão da telessaúde reduziu significativamente as filas de regulação estadual. O Telediagnóstico cobre 58 municípios com TeleECG, 28 com Teledermatologia e 7 com Teleoftalmologia.

Mato Grosso do Sul é hoje o único estado com pelo menos um ponto de telediagnóstico em todos os municípios, tornando-se referência nacional.

A redução das filas beneficiou milhares de pacientes em especialidades críticas: Neurologia Pediátrica atendeu 6.394 pessoas e Oftalmologia (Catarata) 5.096 pacientes.

Quatorze municípios se destacam pela resolução de especialidades via teleatendimento, incluindo Caracol, Aquidauana, Pedro Gomes, Brasilândia, Coxim, Fátima do Sul, Angélica, Anastácio, Deodápolis, Rio Negro, Sidrolândia, Selvíria, Vicentina e Bandeirantes.