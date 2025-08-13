Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 47 milhões na 5ª.feira

A Mega-Sena realizou na noite desta 3ª.feira (12) o concurso 2.900, com prêmio principal de R$ 39,2 milhões. Nenhum bilhete acertou as seis dezenas, e o valor acumulado pode chegar a R$ 47 milhões no sorteio de 5ª.feira (14).

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33, 50, 54, 55, 59 e 60. Cinquenta e três apostas acertaram cinco números e receberão R$ 40,4 mil cada. Outras 2.885 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 1,2 mil.

O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A probabilidade de acerto em uma aposta simples é de uma em 50 milhões.

Com sete números, o valor do bilhete sobe para R$ 42, e a chance de ganhar passa a ser de uma em 7,1 milhões. O sorteio é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa na internet.