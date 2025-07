Vídeo: Menina de 11 anos cai em cânion no RS e buscas mobilizam bombeiros com drone e helicóptero

Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul intensificam, nesta quinta-feira (10), as buscas por uma menina de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul. Um drone com câmera termal e voos de helicóptero estão sendo usados para tentar localizar a criança.

Segundo os bombeiros militares de Canela, um heliponto foi montado na área administrativa do parque para agilizar o transporte de equipes até o ponto onde ocorreu o acidente. Trabalham na operação bombeiros de Cambará do Sul, Canela e Gramado, além de policiais militares, civis e uma equipe do Samu. Veja:

De acordo com o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a menina visitava o local acompanhada dos pais e de dois irmãos, vindos de Curitiba (PR). A família fazia uma pausa para lanchar em um banco de descanso quando a menina saiu correndo em direção ao penhasco.

O pai ainda tentou conter a filha, mas não conseguiu evitar a queda. Até o momento, não há detalhes sobre a altura do despenhadeiro onde a criança pode ter caído, e as buscas seguem sem previsão de término.