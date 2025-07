Monumento dos Tuiuiús será reinaugurado no aniversário da Capital de MS

A restauração do Monumento dos Tuiuiús, um dos marcos visuais de Campo Grande (MS), será oficialmente entregue no dia 19 de agosto, integrando a programação do aniversário da cidade. A obra, que está em fase final de ajustes, é resultado de uma colaboração entre as cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a concessionária Aena e o artista plástico Cleir.

O projeto contemplou a reconstrução das esculturas Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo, atingidas por um vendaval. As três figuras de tuiuiú — ave símbolo do Pantanal — mantêm sua concepção original, representando os movimentos de pouso, decolagem e abastecimento, em alusão à relação entre natureza e aviação.

Além do caráter estético, a intervenção busca fortalecer a identidade cultural da cidade. A escolha da data de inauguração, 19 de agosto, reforça o valor simbólico do monumento no imaginário campo-grandense.“Queremos que essa entrega seja um presente à cidade, celebrando sua história e sua identidade cultural”, afirmou Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.