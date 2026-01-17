Morre aos 32 anos o jornalista e apresentador Erlan Bastos

O jornalismo brasileiro registrou, neste sábado (17.jan.26), o falecimento do apresentador Erlan Bastos. Aos 32 anos, ele morreu em Teresina, no Piauí, onde estava internado no Hospital Natan Portella.

A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora ligada ao Grupo Norte de Comunicação, atual casa do jornalista. A causa do óbito foi tuberculose peritoneal, uma manifestação rara da doença.

O quadro clínico de Bastos inspirava cuidados há cerca de um mês. Ele foi hospitalizado inicialmente em Macapá após sentir fortes dores abdominais e mal-estar súbito durante uma transmissão ao vivo.

Conhecido por um estilo incisivo, Erlan comandava o programa "Bora Amapá" e também geria o portal de notícias "Em OFF". Sua carreira ganhou projeção nacional a partir de conteúdos no YouTube e passagens por grandes emissoras.

A trajetória do comunicador foi marcada pela superação pessoal. Natural de Manaus, ele enfrentou a pobreza extrema na infância e chegou a viver em situação de rua em São Paulo antes de se firmar profissionalmente na imprensa.

Ao longo da carreira, acumulou experiências na Record TV, onde apresentou o Balanço Geral Ceará, e na TV Meio Norte. Também atuou em veículos como RedeTV! Manaus e Rádio Bandeirantes.

Em nota oficial, a NC TV Amapá lamentou a perda precoce. O comunicado destacou a contribuição de Erlan para o jornalismo investigativo local e seu compromisso com a fiscalização do poder público.

Erlan Bastos deixa a mãe, irmãos e seu companheiro.