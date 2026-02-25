MS Notícias

BRASÍLIA (DF)

Morre Felix Fischer, ministro aposentado do STJ, aos 78 anos

Ao completar duas décadas de atuação no tribunal, em 2016, o ministro já somava cerca de 115 mil processos julgados

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, faleceu aos 78 anos na capital federal.

Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde passava por acompanhamento médico.

O velório será realizado na 5ª feira (26.fev.26), a partir das 9h30, nas dependências da sede do STJ.

O sepultamento está marcado para as 14h30, no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul.

Nascido em Hamburgo, na Alemanha, em 1947, Fischer imigrou para o Brasil ainda bebê e naturalizou-se brasileiro.

O magistrado deixa a esposa, Sônia, e quatro filhos: Octávio, João, Denise e Fernando.

Sua formação acadêmica inclui graduações em Ciências Econômicas pela UFRJ e em Direito pela Uerj.

A carreira jurídica de Fischer começou em 1974, atuando como promotor substituto no Ministério Público do Paraná.

Ele ascendeu dentro da instituição paranaense até alcançar o cargo de procurador de Justiça no ano de 1990.

A posse como ministro do STJ ocorreu em dezembro de 1996, em uma vaga destinada a membros do Ministério Público.

Como cidadão naturalizado, o STJ foi o ápice de sua carreira, visto que o STF exige nacionalidade brasileira nata.

Durante sua trajetória na Corte, presidiu a Quinta Turma e a Terceira Seção antes de assumir o comando do tribunal.

Fischer foi presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal (CJF) durante o biênio de 2012 a 2014.

Após a presidência, ele retornou ao comando da Quinta Turma da Corte, onde atuou entre 2015 e 2017.

Ao completar duas décadas de atuação no tribunal, em 2016, o ministro já somava cerca de 115 mil processos julgados.

A aposentadoria oficial de Fischer do Superior Tribunal de Justiça ocorreu no ano de 2022.

No meio jurídico, ele consolidou a imagem de um magistrado conhecido pelo rigor técnico em julgamentos penais.

Devido à sua firmeza nas decisões, o ministro era amplamente respeitado e temido por advogados criminalistas.

