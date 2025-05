MPT destina R$ 1,5 milhão para instalação de 25 parquinhos acessíveis

Até 2027, Campo Grande receberá 25 parquinhos infantis acessíveis. Os recursos, R$ 1,5 milhão, vêm de um acordo trabalhista com uma siderúrgica.

O MPT-MS destinou a multa para o Instituto Manoel Bonifácio, que gerenciará os valores.

O projeto foi formalizado por um convênio entre o MPT-MS e a Prefeitura de Campo Grande.

A prefeitura ficará responsável pela construção e implantação dos novos parquinhos.

Na quarta-feira (14), a prefeita Adriane Lopes se reuniu com membros do MPT-MS.

Foram definidos os locais de instalação dos novos parquinhos no município e que todos os parquinhos serão acessíveis e inclusivos, permitindo que todas as crianças brinquem.

A ideia é instalar os equipamentos próximos a outros espaços públicos para maior interação.

Cândice Gabriela Arosio, procuradora-chefe do MPT-MS, comentou a importância da medida. "Os recursos ajudarão a proteger a infância e a combater o trabalho infantil", disse ela.

O valor destinado vem de um acordo extrajudicial firmado entre o MPT e a siderúrgica.

Hiran Sebastião Meneghelli Filho, procurador do Trabalho, explicou o impacto da ação.

Nilson Almiro Marques, do Instituto Manoel Bonifácio, destacou o fortalecimento de projetos sociais.

"Esses parquinhos representam inclusão e igualdade de oportunidades", afirmou ele.

Em 2023, dois parquinhos já foram inaugurados, no Jardim Noroeste e no Tarumã.

O próximo será instalado no bairro Tiradentes, conforme o plano de trabalho apresentado.

Confira as áreas previstas para os próximos parquinhos:

Região Segredo

Coronel Antonino – Praça Estrela do Sul

Vila Nasser – Praça do Coophasul

José Abrão – Praça José Abraão

Nova Lima – Ao lado da UBSF

Região Prosa

Estrela Dalva – Praça Av. Nossa Senhora do Bonfim

Jardim Noroeste – Centro de Convivência (já executado)

Mata do Jacinto – Campo de futebol

Região Bandeira

Universitário – Praça da Rua Dolores Duran

Rita Vieira – Quadra Poliesportiva do Jd. Itamaracá

Tiradentes – Campo de Futebol e Praça Aldeia Marçal de Souza

Região Anhanduizinho

Guanandi – Campo de futebol

Jardim Centro-Oeste – Campo de futebol do Jd. Campo Nobre

Centenário – Campo de Futebol

Lageado – Ao lado da USF Dom Antônio

Aero Rancho – Atrás da EMEI Nossa Sra. Auxiliadora

Região Imbirussu

Nova Campo Grande – Praça Jardim Carioca

Popular – Centro Comunitário Jd. Aeroporto

Panamá – Praça Ramão de Souza Gomes

Região Lagoa

Coophavila II – Ao lado da pista de skate

São Conrado – Campo de futebol Santa Emília

Tarumã – Ao lado da USF (já executado)

A parceria do MPT-MS com o município começou em 2018 e já gerou diversos parquinhos. A iniciativa visa promover o lazer gratuito e criar espaços acessíveis para a comunidade.