MS bate recorde com 1.201 novas empresas em março de 2025

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou 1.201 novas empresas em março, o maior número para o mês em 25 anos.

Esse crescimento se mantém consistente, com mais de mil registros mensais desde janeiro de 2025.

Em janeiro, foram 1.298 empresas registradas, e em fevereiro, 1.251, totalizando 3.750 novas empresas no Estado até março.

Desde 2017, os registros anuais têm mostrado crescimento, com recordes sucessivos.

Em 2023, a Jucems superou 10 mil registros, alcançando 10.117 novas empresas, e em 2024, o número subiu para 11.164.

Com os números de 2025, espera-se que a tendência de crescimento continue, superando os anos anteriores.

O presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, afirmou: “A perspectiva de crescimento se mantém. A Junta Comercial se compromete a cada vez mais investir em inovações tecnológicas, neste ano estamos ainda procurando partir para a inteligência artificial de forma a simplificar a vida do empresário".

O setor de Serviços continua com o maior número de registros, somando 911, seguido por Comércio (252) e Indústria (38).

Dentre os subsetores mais destacados estão: Serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo (58), Preparação de Documentos (58), e Atividade Médica Ambulatorial (50).

Outros setores de destaque incluem: Holdings de Instituições Não-Financeiras (37), Cultivo de Soja (28), e Atividade Odontológica (26).

Campo Grande foi a cidade com o maior número de novas empresas em março, com 463 registros, seguida por Dourados (133) e Chapadão do Sul (123).

Outras cidades que apresentaram bons números foram Três Lagoas (62), Naviraí (32) e Ponta Porã (23).

Cidades como Nova Andradina, Maracaju, Sidrolândia, Corumbá e Coxim também se destacaram na abertura de novas empresas.