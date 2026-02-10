MS registra abertura de 1.254 novas empresas no primeiro mês de 2026

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.254 novas empresas em janeiro de 2026, segundo dados divulgados nesta 2ª.feira (9) pela Junta Comercial do Estado (Jucems). O número representa o segundo maior volume de registros já contabilizado para o mês.

O resultado reforça a continuidade do ambiente considerado favorável aos negócios no Estado. A série histórica aponta crescimento constante na abertura de empresas nos últimos anos.

O setor de serviços liderou as aberturas, com 982 empresas, o equivalente a 78,31% do total. Em seguida aparece o comércio, com 244 novos empreendimentos, representando 19,4%.

A indústria registrou 28 empresas abertas no período, o que corresponde a 2,23% do total. Os dados indicam maior concentração das atividades no setor terciário.

Entre as atividades econômicas com maior número de registros estão as atividades médicas ambulatoriais. Também se destacam holdings e instituições não financeiras, além de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Os números evidenciam a diversificação da base produtiva e o fortalecimento do setor de serviços. O comportamento acompanha a dinâmica econômica observada no Estado.

No ranking dos municípios, Campo Grande concentrou o maior número de aberturas, com 546 empresas registradas em janeiro. Dourados aparece em seguida, com 120 novos empreendimentos.

Três Lagoas registrou 45 aberturas no período, seguida por Corumbá, com 28, e Naviraí, com 20 empresas. Os dados mostram concentração das atividades nas principais cidades do Estado.

O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, afirmou que o desempenho confirma a regularidade do crescimento do empreendedorismo. Segundo ele, o resultado de janeiro é o segundo maior já registrado para o mês.

Ele destacou que o cenário econômico pode impulsionar novos recordes ao longo de 2026. A expectativa é de continuidade do processo de expansão empresarial.

O secretário estadual da Semadesc, Jaime Verruck, avaliou que houve dois movimentos relevantes no período. O primeiro foi a concentração de aberturas no setor de serviços, acompanhando a expansão da atividade econômica.

O segundo movimento, segundo ele, está ligado ao aumento de fusões e à criação de holdings. A mudança nas regras de tributação do ganho de capital teria estimulado a abertura desse tipo de empresa.

Verruck afirmou que os números indicam continuidade no processo de crescimento das aberturas. O secretário também atribuiu o resultado ao aumento do nível de atividade econômica.

Segundo ele, o cenário reflete políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e à segurança jurídica. O governo estadual avalia que os dados apontam um ambiente favorável para investimentos.