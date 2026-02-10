MS Notícias

10 de fevereiro de 2026
CRESCIMENTO

MS registra abertura de 1.254 novas empresas no primeiro mês de 2026

Entre as atividades econômicas com maior número de registros estão as atividades médicas ambulatoriais

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.254 novas empresas em janeiro de 2026, segundo dados divulgados nesta 2ª.feira (9) pela Junta Comercial do Estado (Jucems). O número representa o segundo maior volume de registros já contabilizado para o mês.

O resultado reforça a continuidade do ambiente considerado favorável aos negócios no Estado. A série histórica aponta crescimento constante na abertura de empresas nos últimos anos.

O setor de serviços liderou as aberturas, com 982 empresas, o equivalente a 78,31% do total. Em seguida aparece o comércio, com 244 novos empreendimentos, representando 19,4%.

A indústria registrou 28 empresas abertas no período, o que corresponde a 2,23% do total. Os dados indicam maior concentração das atividades no setor terciário.

Entre as atividades econômicas com maior número de registros estão as atividades médicas ambulatoriais. Também se destacam holdings e instituições não financeiras, além de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Os números evidenciam a diversificação da base produtiva e o fortalecimento do setor de serviços. O comportamento acompanha a dinâmica econômica observada no Estado.

No ranking dos municípios, Campo Grande concentrou o maior número de aberturas, com 546 empresas registradas em janeiro. Dourados aparece em seguida, com 120 novos empreendimentos.

Três Lagoas registrou 45 aberturas no período, seguida por Corumbá, com 28, e Naviraí, com 20 empresas. Os dados mostram concentração das atividades nas principais cidades do Estado.

O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, afirmou que o desempenho confirma a regularidade do crescimento do empreendedorismo. Segundo ele, o resultado de janeiro é o segundo maior já registrado para o mês.

Ele destacou que o cenário econômico pode impulsionar novos recordes ao longo de 2026. A expectativa é de continuidade do processo de expansão empresarial.

O secretário estadual da Semadesc, Jaime Verruck, avaliou que houve dois movimentos relevantes no período. O primeiro foi a concentração de aberturas no setor de serviços, acompanhando a expansão da atividade econômica.

O segundo movimento, segundo ele, está ligado ao aumento de fusões e à criação de holdings. A mudança nas regras de tributação do ganho de capital teria estimulado a abertura desse tipo de empresa.

Verruck afirmou que os números indicam continuidade no processo de crescimento das aberturas. O secretário também atribuiu o resultado ao aumento do nível de atividade econômica.

Segundo ele, o cenário reflete políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e à segurança jurídica. O governo estadual avalia que os dados apontam um ambiente favorável para investimentos.

