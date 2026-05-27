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27 de maio de 2026
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Pantanal lidera queda do desmatamento no Brasil enquanto Cerrado concentra maior área desmatada

Levantamento de 2025 foi divulgado nesta 4ª.feira pelo MapBiomas

Foto: Palê Zuppani/ICMbioFoto: Palê Zuppani/ICMbio
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O MapBiomas divulgou nesta 4ª.feira (27.mai.26) o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD2025).

Clique aqui e confira o relatório

Segundo o levantamento, o país registrou 984.794 hectares desmatados em 2025, número 20,6% menor que o registrado em 2024.

Mato Grosso do Sul aparece nos dois extremos do documento. O estado abriga parte do Cerrado, bioma mais desmatado do país, que perdeu 540.614 hectares e respondeu sozinho por 54,9% de toda a área desmatada em 2025.

Ao mesmo tempo, o estado também abriga o Pantanal, que registrou a maior redução proporcional no desmatamento entre todos os biomas brasileiros, com queda de 48,4% na área desmatada no mesmo período.

Nos últimos sete anos, o Brasil perdeu mais de 10,9 milhões de hectares de vegetação nativa. A área equivale a um território maior que o estado de Pernambuco.

Esta é a primeira vez desde 2019 que a área desmatada no país fica abaixo de 1 milhão de hectares em um único ano.

Parque Nacional do Pantanal - Foto: Palê Zuppani/ICMbioParque Nacional do Pantanal - Foto: Palê Zuppani/ICMbio

OUTROS DADOS

O relatório aponta que, além do Cerrado, a Amazônia também está entre os biomas mais desmatados do país. Juntos, os dois concentraram mais de 84% de toda a área desmatada em 2025.

Na Amazônia, foram desmatados 289.478 hectares no ano, uma redução de 23,5% em relação ao período anterior. Ainda assim, o bioma perdeu 792 hectares por dia, o que equivale à perda de cerca de 5 árvores por segundo.

Ribeirinhos na Amazônia - Foto: ICMBioRibeirinhos na Amazônia - Foto: ICMBio

Ainda conforme o levantamento, a expansão agropecuária respondeu por mais de 97% da perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos sete anos. Em 2025, esse índice chegou a 99% da área desmatada no país.

As Unidades de Conservação e as Terras Indígenas seguem como as áreas mais preservadas do país. Ainda assim, dentro das unidades de conservação foram desmatados 46.257 hectares em 2025, uma queda de 21,4% em relação ao ano anterior.

O Cerrado concentrou 43,5% do desmatamento dentro das unidades de conservação. Desse total, 97% ocorreram em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Em Terras Indígenas, a perda foi de 12.593 hectares, com redução de 22% em relação a 2024. A Terra Indígena Porquinhos dos Canela-Apãnjekra, no Maranhão, liderou pelo terceiro ano consecutivo o ranking de áreas indígenas mais desmatadas.

Em 2025, 30% das Terras Indígenas brasileiras registraram ao menos um evento de desmatamento. Entre 2019 e 2025, 1,7% de toda a área desmatada no país ocorreu dentro desses territórios.

Crianças indígenas na aldeia Apyterewa - Foto: Bruno Peres/Agência BrasilCrianças indígenas na aldeia Apyterewa - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
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