Pantanal lidera queda do desmatamento no Brasil enquanto Cerrado concentra maior área desmatada

O MapBiomas divulgou nesta 4ª.feira (27.mai.26) o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD2025).
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Segundo o levantamento, o país registrou 984.794 hectares desmatados em 2025, número 20,6% menor que o registrado em 2024.
Mato Grosso do Sul aparece nos dois extremos do documento. O estado abriga parte do Cerrado, bioma mais desmatado do país, que perdeu 540.614 hectares e respondeu sozinho por 54,9% de toda a área desmatada em 2025.
Ao mesmo tempo, o estado também abriga o Pantanal, que registrou a maior redução proporcional no desmatamento entre todos os biomas brasileiros, com queda de 48,4% na área desmatada no mesmo período.
Nos últimos sete anos, o Brasil perdeu mais de 10,9 milhões de hectares de vegetação nativa. A área equivale a um território maior que o estado de Pernambuco.
Esta é a primeira vez desde 2019 que a área desmatada no país fica abaixo de 1 milhão de hectares em um único ano.
OUTROS DADOS
O relatório aponta que, além do Cerrado, a Amazônia também está entre os biomas mais desmatados do país. Juntos, os dois concentraram mais de 84% de toda a área desmatada em 2025.
Na Amazônia, foram desmatados 289.478 hectares no ano, uma redução de 23,5% em relação ao período anterior. Ainda assim, o bioma perdeu 792 hectares por dia, o que equivale à perda de cerca de 5 árvores por segundo.
Ainda conforme o levantamento, a expansão agropecuária respondeu por mais de 97% da perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos sete anos. Em 2025, esse índice chegou a 99% da área desmatada no país.
As Unidades de Conservação e as Terras Indígenas seguem como as áreas mais preservadas do país. Ainda assim, dentro das unidades de conservação foram desmatados 46.257 hectares em 2025, uma queda de 21,4% em relação ao ano anterior.
O Cerrado concentrou 43,5% do desmatamento dentro das unidades de conservação. Desse total, 97% ocorreram em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).
Em Terras Indígenas, a perda foi de 12.593 hectares, com redução de 22% em relação a 2024. A Terra Indígena Porquinhos dos Canela-Apãnjekra, no Maranhão, liderou pelo terceiro ano consecutivo o ranking de áreas indígenas mais desmatadas.
Em 2025, 30% das Terras Indígenas brasileiras registraram ao menos um evento de desmatamento. Entre 2019 e 2025, 1,7% de toda a área desmatada no país ocorreu dentro desses territórios.