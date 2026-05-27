Pantanal lidera queda do desmatamento no Brasil enquanto Cerrado concentra maior área desmatada

O MapBiomas divulgou nesta 4ª.feira (27.mai.26) o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD2025).

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Segundo o levantamento, o país registrou 984.794 hectares desmatados em 2025, número 20,6% menor que o registrado em 2024.

Mato Grosso do Sul aparece nos dois extremos do documento. O estado abriga parte do Cerrado, bioma mais desmatado do país, que perdeu 540.614 hectares e respondeu sozinho por 54,9% de toda a área desmatada em 2025.

Ao mesmo tempo, o estado também abriga o Pantanal, que registrou a maior redução proporcional no desmatamento entre todos os biomas brasileiros, com queda de 48,4% na área desmatada no mesmo período.

Nos últimos sete anos, o Brasil perdeu mais de 10,9 milhões de hectares de vegetação nativa. A área equivale a um território maior que o estado de Pernambuco.

Esta é a primeira vez desde 2019 que a área desmatada no país fica abaixo de 1 milhão de hectares em um único ano.