"Queda para cima" estreia e inicia circulação em Campo Grande

A Cia Apoema estreia, a partir de 31 de maio, em Campo Grande (MS), o espetáculo “Queda para cima”.
Idealizado por Nathália Maluf (fundadora da Apoema), o espetáculo investiga as relações humanas através do peso, do risco e da confiança.
O elenco é formado por Fran Corona, Moreno Mourão, Nathália Maluf e Vinícius Mena. A criação do espetáculo é coletiva, com concepção e produção de Nathália e Vinícius.
Com seis apresentações gratuitas na Capital sul-mato-grossense, o trabalho contém acrobacia coletiva e portagens.
A estreia será durante a Feira Criativa da Orla Morena, às 18h do dia 31 de maio.
Em seguida, haverá mais cinco sessões até 7 de junho nos seguintes locais:
- 1º.jun.26 — EE Armando de Oliveira, às 14h;
- 2.jun.26 — Teatro de Arena da UEMS, às 14h;
- 3.jun.26 — EE Maria Eliza, às 10h;
- 6.jun.26 — Feira Ziriguidum, às 17h;
- 7.jun.26 — Praça do Panamá, às 18h.
‘PESQUISA CONTINUADA’
“Um corpo impulsiona o outro. Sustenta. Solta. Recebe de volta”. É dessa imagem simples — e ao mesmo tempo instável — que nasce a dramaturgia do espetáculo. Em cena, os artistas se lançam uns aos outros em movimentos de voo, sustentação e queda, criando um jogo contínuo entre vertigem e apoio.
Em vez de apostar apenas no virtuosismo técnico, o espetáculo coloca o corpo coletivo no centro da cena. As acrobacias surgem atravessadas por tensão, confiança e escuta entre os artistas. No circo da Apoema, o risco não aparece só como efeito visual: ele vira parte da relação construída no palco.
Segundo a Cia Apoema, o espetáculo Queda para Cima (nova montagem) amplia a pesquisa iniciada em Apoeme-se: Intervenção Circo Poética a partir dos intercâmbios e residências artísticas vivenciados pelo elenco ao longo do projeto... CONTINUE LENDO NO TEATRINETV.