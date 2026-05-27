27 de maio de 2026
ESPETÁCULO CIRCENSE

"Queda para cima" estreia e inicia circulação em Campo Grande

A estreia será durante a Feira Criativa da Orla Morena

Espetáculo circense 'Queda Para Cima', da Cia Apoema, estreia e inicia circulação na Capital sul-mato-grossense. Foto: Hevo Mídia
A Cia Apoema estreia, a partir de 31 de maio, em Campo Grande (MS), o espetáculo “Queda para cima”.

Idealizado por Nathália Maluf (fundadora da Apoema), o espetáculo investiga as relações humanas através do peso, do risco e da confiança.

O elenco é formado por Fran Corona, Moreno Mourão, Nathália Maluf e Vinícius Mena. A criação do espetáculo é coletiva, com concepção e produção de Nathália e Vinícius.

Com seis apresentações gratuitas na Capital sul-mato-grossense, o trabalho contém acrobacia coletiva e portagens.

A estreia será durante a Feira Criativa da Orla Morena, às 18h do dia 31 de maio.

Em seguida, haverá mais cinco sessões até 7 de junho nos seguintes locais:

  • 1º.jun.26 — EE Armando de Oliveira, às 14h;
  • 2.jun.26 — Teatro de Arena da UEMS, às 14h;
  • 3.jun.26 — EE Maria Eliza, às 10h;
  • 6.jun.26 — Feira Ziriguidum, às 17h;
  • 7.jun.26 — Praça do Panamá, às 18h.

‘PESQUISA CONTINUADA’ 

Esq. Fran Corona sobre os ombros de Moreno Mourão. Dir. Nathália Maluf sobre os ombros de Vinícius Mena. Foto: Hevo Mídia

“Um corpo impulsiona o outro. Sustenta. Solta. Recebe de volta”. É dessa imagem simples — e ao mesmo tempo instável — que nasce a dramaturgia do espetáculo. Em cena, os artistas se lançam uns aos outros em movimentos de voo, sustentação e queda, criando um jogo contínuo entre vertigem e apoio.

Em vez de apostar apenas no virtuosismo técnico, o espetáculo coloca o corpo coletivo no centro da cena. As acrobacias surgem atravessadas por tensão, confiança e escuta entre os artistas. No circo da Apoema, o risco não aparece só como efeito visual: ele vira parte da relação construída no palco.

Segundo a Cia Apoema, o espetáculo Queda para Cima (nova montagem) amplia a pesquisa iniciada em Apoeme-se: Intervenção Circo Poética a partir dos intercâmbios e residências artísticas vivenciados pelo elenco ao longo do projeto... CONTINUE LENDO NO TEATRINETV.  

