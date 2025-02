Na era da tecnologia, 'boca a boca' destaca Studio Toque em Gel na Capital

O Studio Toque em Gel, localizado na Avenida Presidente Vargas, em Campo Grande (MS), celebrou 10 anos de história, na tarde de sábado, 22 de fevereiro.

Fundado por Daiany Nogueira, de 36 anos, o negócio de beleza nasceu de um sonho e se consolidou como um dos principais destinos de cuidados para unhas na cidade.

Daiany em uma de suas clientes. Foto: Reprodução

O ano de 2015 foi o marco inicial da jornada. Começando em sua casa, com a intenção de gerar uma renda extra para criar sua filha, Daiany transformou sua paixão por alongamento de unhas em um negócio próspero, que, ao longo dos anos, superou dificuldades e desafios. “Foi uma caminhada difícil, com momentos de vontade de desistir, mas a força e a perseverança me trouxeram até aqui”, revelou Daiany, que, ao lado de sua filha, hoje gerencia o espaço com o mesmo empenho de quando começou.

Com o crescimento da demanda de clientes, Daiany precisou expandir o negócio, alugando um espaço físico e formalizando a empresa com o CNPJ. "Eu pagava aluguel, não conseguia dar conta das despesas, e meu esposo precisou trabalhar em dois empregos para ajudar", contou a empresária, que recordou com emoção todos os obstáculos superados.

Clientela é o principal canal de captação de novas clientes, diz Daiany. Foto: Reprodução

Na era da tecnologia, Daiany disse que seu maior canal de captação de novas clientes é a clientela que já possui. “O boca a boca é nossa maior propaganda. Embora o Instagram tenha sido uma ferramenta importante para atrair novos clientes, são as recomendações das próprias clientes que fazem toda a diferença", destacou Daiany.

Com um atendimento que vai de adolescentes a senhoras de até 86 anos, o Studio Toque em Gel não tem um público-alvo restrito.

Daiany e uma cliente. Foto: Reprodução

Para celebrar o décimo aniversário do Studio, Daiany organizou um coquetel especial para agradecer a todas as clientes que fizeram parte dessa trajetória. “Foi um dia muito agradável, de vitória. Celebrar esses 10 anos foi um grande marco para mim. Ver o sucesso do meu trabalho e ter minhas clientes ao meu lado, prestigiando esse momento, foi emocionante”, afirmou a empresária.

Daiany, que começou sua carreira no mundo da beleza aos 15 anos, agora incluiu sua filha, Emanuelle Vitória Nogueira, de 16 anos, no negócio. A menina faz parte do time, atuando como menor aprendiz no agendamento e no atendimento ao público. “Eu iniciei fazendo pé e mão, porque naquela época havia uma grande necessidade. Ela mesma começou a trabalhar para se desenvolver, pois era muito tímida. Mas, para mim, é uma grande alegria poder colocar minha filha para trabalhar comigo como menor aprendiz. Eu poderia estar dando oportunidade para outros adolescentes, mas é uma honra poder fazer isso com a minha filha”, considerou a proprietária do Toque em Gel, reafirmando a importância da filha ao seu lado. “A Manuela trabalha comigo desde o ano passado e eu não tenho palavras para descrever, a Emanuelle é uma menina muito querida, me ajuda bastante. Sabe, sem ela aqui, realmente faz muita falta ter alguém para trabalhar com a gente. Ela é meu braço direito aqui, sabe?”, disse.

Feliz com o sucesso do estúdio e a participação da família no negócio, Daiany concluiu resumindo seus desejos para o futuro em três tópicos: “Expandir no ramo, aumentar a produtividade, dar espaço e oportunidades para outras pessoas”.