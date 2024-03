Não esqueça o guarda-chuva: terça-feira tem tempo instável em grande parte de MS

Para esta terça-feira (26), a previsão do tempo indica chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, tempestades acompanhadas de rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-norte, leste, pantaneira e Bolsão. Nas regiões sul, sudoeste e sudeste, o tempo deve permanecer firme, com sol, variação de nebulosidade e menores chances de chuvas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tanto o tempo estável quanto a possibilidade de chuvas sofrem influência de uma alta pressão atmosférica. "Espera-se elevação gradual das temperaturas ao longo da semana, com máximas que podem atingir os 34°C, principalmente na região sudoeste do Estado", completa o órgão.

Os termômetros em Campo Grande marcam 20°C inicialmente e atingem 29°C nos horários mais quentes. Dourados tem mínima semelhante à capital e máxima de 31°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 19°C e máxima de 29°C. Iguatemi, na região Conesul, apresenta variação entre 20°C e 32°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas amanhecem com 22°C, e chegam, ao longo do dia, a 27°C e 29°C, respectivamente. No norte do Estado, a mínima em Coxim é de 22°C, enquanto a máxima atinge 28°C.

Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas variam entre 24°C e 28°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 22°C e máxima de 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho registra o valor mais alto do dia, com 23°C pela manhã e 34°C no período da tarde.