29 de janeiro de 2026
FORMAÇÃO

Nas Moreninhas, Escola Funsat celebra certificação dos primeiros 25 alunos

Curso ministrado pelo professor Domício Júnior conduziu os alunos em conteúdos voltados ao planejamento de carreira

Foto: Divulgação/ PrefCGFoto: Divulgação/ PrefCG
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) celebrou a primeira certificação no Polo Funsat Moreninhas com um marco positivo: nenhuma desistência entre os alunos matriculados. A turma noturna do curso “Jornada do Futuro: Construindo uma Carreira de Sucesso”, com carga horária de 20 horas, formou 25 alunos, após aulas realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro, no período noturno.

A cerimônia de certificação aconteceu na noite da última terça-feira (27) e encerrou o curso ministrado pelo professor Domício Júnior, que conduziu os alunos em conteúdos voltados ao planejamento de carreira, desenvolvimento pessoal e preparação para o mercado de trabalho.

Para o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Lima Bezerra, o resultado reforça o êxito da expansão da Escola Funsat para a região das Moreninhas. “Foi um grupo muito comprometido e interessado no conteúdo. Um excelente começo para o trabalho no polo, que ainda vai receber muitos outros cursos”, destacou.

Foto: Divulgação/ PrefCGProfessor Domício Júnior conduziu os 25 alunos | Foto: Divulgação/ PrefCG

Entre os alunos certificados está Renilda Brito, de 42 anos, moradora do Jardim Macaúbas, que avaliou a experiência como transformadora. “Foi um aprendizado de alta qualidade, que pretendo aplicar em diversas áreas da minha vida, principalmente no campo profissional. Valeu muito a pena viver esse desafio de cinco noites em sala de aula”, relatou.

Outro aluno certificado, David da Silva Ramires, de 33 anos, também elogiou a iniciativa e afirmou que pretende continuar participando das capacitações oferecidas no polo. “Para nós, das Moreninhas e região, foi uma novidade muito positiva. A Funsat chegou trazendo cursos de qualidade e preparando melhor os trabalhadores. Quero participar de todos que surgirem”, afirmou. David frequentou o curso ao lado da esposa, Francieli, sem faltar a nenhum dos encontros.

Agenda de cursos da Escola Funsat para fevereiro

Em fevereiro, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta sete cursos profissionalizantes gratuitos, distribuídos entre suas duas unidades. Serão cinco capacitações na Escola Funsat – Centro e duas no Polo Funsat Moreninhas, com vagas limitadas.

As aulas acontecem entre os dias 9 de fevereiro e 3 de março, com a previsão de certificar pelo menos 220 trabalhadores ao longo do mês. Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos exigidos em cada curso.

Escola Funsat – Centro

Informática Básica
09/02 a 24/02 – Matutino – 40h
Escolaridade: Alfabetização

Informática Básica
09/02 a 24/02 – Vespertino – 40h
Escolaridade: Alfabetização

Empreendedorismo e Pequenos Negócios
09/02 a 04/03 – Vespertino – 60h
Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Higiene na Manipulação de Alimentos
10/02 a 12/02 – Vespertino – 9h
Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros
10/02 a 12/02 – Matutino – 12h
Escolaridade: Alfabetização

Polo Funsat Moreninhas

Higiene na Manipulação de Alimentos
10/02 a 12/02 – Matutino – 9h
Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

10/02 a 12/02 – Vespertino – 12h
Escolaridade: Alfabetização

As matrículas podem ser realizadas pelo WhatsApp da Escola Funsat (apenas mensagens), no número (67) 3314-3089, ou por meio do formulário on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG9ZOmME1oduAfXbiKq2RibBJ5VEDKwCX0CPJURIhf97DUA/viewform?usp=preview

Onde encontrar a Escola Funsat

A Escola Funsat – Centro funciona no 1º andar do prédio da Fundação Social do Trabalho, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.
O Polo Funsat Moreninhas está localizado na Rua Anacá, nº 699.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da Funsat:
Instagram: @funsat.cg
Facebook: Funsatcampograndems

