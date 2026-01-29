Nas Moreninhas, Escola Funsat celebra certificação dos primeiros 25 alunos

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) celebrou a primeira certificação no Polo Funsat Moreninhas com um marco positivo: nenhuma desistência entre os alunos matriculados. A turma noturna do curso “Jornada do Futuro: Construindo uma Carreira de Sucesso”, com carga horária de 20 horas, formou 25 alunos, após aulas realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro, no período noturno.

A cerimônia de certificação aconteceu na noite da última terça-feira (27) e encerrou o curso ministrado pelo professor Domício Júnior, que conduziu os alunos em conteúdos voltados ao planejamento de carreira, desenvolvimento pessoal e preparação para o mercado de trabalho.

Para o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Lima Bezerra, o resultado reforça o êxito da expansão da Escola Funsat para a região das Moreninhas. “Foi um grupo muito comprometido e interessado no conteúdo. Um excelente começo para o trabalho no polo, que ainda vai receber muitos outros cursos”, destacou.

Entre os alunos certificados está Renilda Brito, de 42 anos, moradora do Jardim Macaúbas, que avaliou a experiência como transformadora. “Foi um aprendizado de alta qualidade, que pretendo aplicar em diversas áreas da minha vida, principalmente no campo profissional. Valeu muito a pena viver esse desafio de cinco noites em sala de aula”, relatou.

Outro aluno certificado, David da Silva Ramires, de 33 anos, também elogiou a iniciativa e afirmou que pretende continuar participando das capacitações oferecidas no polo. “Para nós, das Moreninhas e região, foi uma novidade muito positiva. A Funsat chegou trazendo cursos de qualidade e preparando melhor os trabalhadores. Quero participar de todos que surgirem”, afirmou. David frequentou o curso ao lado da esposa, Francieli, sem faltar a nenhum dos encontros.

Agenda de cursos da Escola Funsat para fevereiro

Em fevereiro, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta sete cursos profissionalizantes gratuitos, distribuídos entre suas duas unidades. Serão cinco capacitações na Escola Funsat – Centro e duas no Polo Funsat Moreninhas, com vagas limitadas.

As aulas acontecem entre os dias 9 de fevereiro e 3 de março, com a previsão de certificar pelo menos 220 trabalhadores ao longo do mês. Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos exigidos em cada curso.

Escola Funsat – Centro

Informática Básica

09/02 a 24/02 – Matutino – 40h

Escolaridade: Alfabetização

Informática Básica

09/02 a 24/02 – Vespertino – 40h

Escolaridade: Alfabetização

Empreendedorismo e Pequenos Negócios

09/02 a 04/03 – Vespertino – 60h

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Higiene na Manipulação de Alimentos

10/02 a 12/02 – Vespertino – 9h

Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

10/02 a 12/02 – Matutino – 12h

Escolaridade: Alfabetização

Polo Funsat Moreninhas

Higiene na Manipulação de Alimentos

10/02 a 12/02 – Matutino – 9h

Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

10/02 a 12/02 – Vespertino – 12h

Escolaridade: Alfabetização

As matrículas podem ser realizadas pelo WhatsApp da Escola Funsat (apenas mensagens), no número (67) 3314-3089, ou por meio do formulário on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG9ZOmME1oduAfXbiKq2RibBJ5VEDKwCX0CPJURIhf97DUA/viewform?usp=preview

Onde encontrar a Escola Funsat

A Escola Funsat – Centro funciona no 1º andar do prédio da Fundação Social do Trabalho, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

O Polo Funsat Moreninhas está localizado na Rua Anacá, nº 699.

